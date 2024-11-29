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Новости

Ученые создадут экспресс-тест на рак кожи

16:26 29.11.2024

Британские онкологи запустили клиническое исследование устройства, которое сможет выявлять рак кожи по химическим испарениям, выделяемым опухолью. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте Борнмутского университета.

Пораженные раком участки кожи выделяют летучие органические соединения, объясняют ученые. Во время предварительного исследования им удалось выявить биомаркеры, которые скорее всего связаны с раком кожи. Также ученые создали датчик, который умеет улавливать эти испарения. В ближайшие три года исследователи планируют проводить клинические испытания своего устройства в больнице.

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Рак кожи бывает трудно диагностировать с помощью визуального осмотра, поэтому врачи очень часто направляют на дополнительную диагностику здоровых пациентов, объяснил профессор биоаналитической химии Борнмутского университета Ричард Пол. Ученые надеются, что их устройство поможет проводить диагностику рака кожи быстрее и точнее, и что с его помощью получится добиваться лучших результатов лечения.

«Наша цель — это удобный быстрый датчик, способный обнаруживать рак кожи, для использования которого не требуется специальной подготовки. Такое устройство может уверенно использоваться различными медицинскими работниками первичной медико-санитарной помощи, включая медсестер, и оно повысит эффективность обнаружения рака кожи», — сообщает Ричард Пол.

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Тестирование устройства для выявления рака кожи проводят ученые кафедры естественных наук и наук об окружающей среде Борнмутского университета совместно с коллегами из отделения челюстно-лицевой хирургии Университетских больниц графства Дорсет.

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