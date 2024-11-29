EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: предполагаемые отравители Скрипалей вербуют людей для диверсий в Европе

23:03 29.11.2024

Журналист-расследователь Христо Грозев рассказал в эфире телеканала «Дождь», что предполагаемые агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых обвиняют в отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вербуют людей для организации диверсий в Европе. 

По словам Грозева, Мишкин и Чепига занимаются вербовкой «уголовников со всего мира», находясь в Москве. Также, как утверждает журналист, вербовкой занимаются другие сотрудники ГРУ из Севастополя и Петербурга.

«Чепига сейчас проживает на Мичуринском проспекте в Москве и занимается обучением других шпионов, как профессиональных спецназовцев, так и непрофессиональных уголовников. Про Мишкина мы знаем, что он в начале войны находился за линией фронта. Он был частью группы, которая совершала диверсии на украинской территории, но, по последним данным, он тоже сейчас занимается обучением и вербовкой», — рассказал журналист.

«Верните мальчиков домой»
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
Мир12 минут чтения

По словам Грозева, в данный момент российские спецслужбы пытаются «заполнить дырку, которая появилась после того, как западные страны выслали дипломатов», а также после того, как журналисты и европейские спецслужбы назвали имена многих шпионов, работавших за рубежом.

Журналист утверждает, что сейчас в России набирают «непрофессиональных шпионов», в частности бывших преступников с подконтрольных Москве украинских территорий, которым легче попасть в Европу из-за наличия украинского паспорта. 

Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии
Общество8 минут чтения

«Это люди, которые раньше не занимались диверсиями, они занимались убийствами, занимались кражами, а сейчас им дается конкретная задача сжечь, например, автобус в Чехии… или поджечь торговый центр в Польше», — рассказал Грозев.

По его словам, за набор шпионов отвечает в том числе отдел ГРУ под номером 29155, который занимался отравлением Скрипалей, а также спецназ. Кроме того, Грозев добавил, что курировавший отравление Скрипалей Андрей Аверьянов «стал важным человеком ГРУ» и занимался вербовкой талибов в Афганистане для убийства американских солдат.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Общество
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Сделала две операции. Это было страшно, у меня даже шла кровь из глаз. Все закончилось идеально, а я стала лучше слушать себя
8 минут чтения
«Верните мальчиков домой»
Мир
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
12 минут чтения
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Общество
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии
8 минут чтения
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Мир
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Им искусственно раздувают живот и выдают это за беременность. После «родов» с галлюциногенами им дают чужого ребенка
4 минуты чтения
Просто чилловый парень
Интернет и мемы
Просто чилловый парень
В соцсетях расходится новый мем. Пользователи хотят быть такими же умиротворенными, как нарисованная собака в джинсах с подворотами
7 минут чтения
Мне отрезали половину языка
Общество
Мне отрезали половину языка
Это был рак. Я боялась, что не смогу говорить, но все обошлось и я просто картавлю
11 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.