СМИ: предполагаемые отравители Скрипалей вербуют людей для диверсий в Европе

Журналист-расследователь Христо Грозев рассказал в эфире телеканала «Дождь», что предполагаемые агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых обвиняют в отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, вербуют людей для организации диверсий в Европе.

По словам Грозева, Мишкин и Чепига занимаются вербовкой «уголовников со всего мира», находясь в Москве. Также, как утверждает журналист, вербовкой занимаются другие сотрудники ГРУ из Севастополя и Петербурга.

«Чепига сейчас проживает на Мичуринском проспекте в Москве и занимается обучением других шпионов, как профессиональных спецназовцев, так и непрофессиональных уголовников. Про Мишкина мы знаем, что он в начале войны находился за линией фронта. Он был частью группы, которая совершала диверсии на украинской территории, но, по последним данным, он тоже сейчас занимается обучением и вербовкой», — рассказал журналист.

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По словам Грозева, в данный момент российские спецслужбы пытаются «заполнить дырку, которая появилась после того, как западные страны выслали дипломатов», а также после того, как журналисты и европейские спецслужбы назвали имена многих шпионов, работавших за рубежом.

Журналист утверждает, что сейчас в России набирают «непрофессиональных шпионов», в частности бывших преступников с подконтрольных Москве украинских территорий, которым легче попасть в Европу из-за наличия украинского паспорта.

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«Это люди, которые раньше не занимались диверсиями, они занимались убийствами, занимались кражами, а сейчас им дается конкретная задача сжечь, например, автобус в Чехии… или поджечь торговый центр в Польше», — рассказал Грозев.

По его словам, за набор шпионов отвечает в том числе отдел ГРУ под номером 29155, который занимался отравлением Скрипалей, а также спецназ. Кроме того, Грозев добавил, что курировавший отравление Скрипалей Андрей Аверьянов «стал важным человеком ГРУ» и занимался вербовкой талибов в Афганистане для убийства американских солдат.