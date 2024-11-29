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Общество

Произошел массовый сбой в работе банков и сотовых операторов

19:24 29.11.2024

Роскомнадзор заявил о массовом сбое в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи. Пользователи жалуются на перебои в работе «Вкусно — и точка», KFC, «Бургер Кинг», «Додо Пицца», «Купер», а также сервисов по доставке продуктов из «Магнита», «Пятерочки» и других. Об этом сообщают «Интерфакс» и «Коммерсантъ».

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», проблемы также наблюдаются в работе МТС, «МегаФона», «Билайна», «Кинопоиска», «Сбермаркета», «Альфа-банка» и других приложений. По словам пользователей, они не могут прогрузить меню с товарами, а сами заказы не доступны к оформлению.

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Как пишет «Интерфакс», сбой связан с неполадками на стороне одного из облачных сервисов. Позже агентство сообщило, что речь идет о сбое в Yandex Cloud. «Инцидент привел к деградации сервисов некоторых клиентов. Техническая команда уже работает над исправлением инцидента», — заявили РБК в компании и пообещали восстановить работу сервисов в течение получаса.

Также сообщается о проблемах с бронированием, переоформлением и возвратом билетов «Аэрофлота». «Коммерсантъ» пишет, что это связано со сбоем в работе системы Leonardo. При этом в авиакомпании отметили, что система регистрации пассажиров в аэропортах, на сайте и в мобильном приложении работает в обычном режиме.

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«Мы продолжаем мониторинг ситуации и будем оперативно информировать о статусе восстановления», — говорится в сообщении Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

В октябре этого года произошел сбой в онлайн-вещании Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Тогда, согласно данным Downdetector.ru, пользователи также жаловались на перебои работы радио «Вести FM» и сервис «Смотрим».

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