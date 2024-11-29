В России взлетят цены на майонез перед Новым годом 

Перед Новым годом в России резко подорожают майонез и майонезные соусы из-за повышения цен на масло. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо одного из крупнейших производителей на российском рынке.

Производитель майонеза «Эссен Продакшн АГ», который известен по продукции бренда «Махеевъ», уведомил ритейлеров о предстоящем повышении цен с 15 декабря. Компания уже повышала цены на свои товары 15 ноября: тогда на 10% подорожали 18 позиций майонеза и две категории майонезных соусов. Как уточняет «Коммерсантъ», за «Эссен Продакшн АГ» могут последовать и другие производители, однако цены на их продукцию, вероятнее всего, поднимутся уже после новогодних праздников.

Повышение отпускных цен коснется сразу нескольких категорий товаров. Оно затронет 21 популярное наименование майонеза под брендами «Махеевъ» и «Добрая хозяйка» — эта продукция подорожает на 2,9-10%. Еще сильнее подорожают четыре позиции майонезных соусов, повышение цен ожидается в диапазоне 5-14,6%. Также на 5-10% увеличатся цены на два вида томатной пасты.

Подорожание майонеза и соусов на его основе обусловлено ростом закупочных цен на их основные ингредиенты, в том числе на подсолнечное масло. Директор «Совэкона» Андрей Сизов подсчитал, что стоимость сырого подсолнечного масла на внутреннем рынке составила 103,85 тысячи рублей за тонну. За год этот оно подорожало более, чем на 40%. Источник газеты добавляет, что производители майонеза также используют рафинированное масло, которое в среднем на 10% дороже сырого.

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Сизов не предвидит дальнейший взлет внутренних цен на подсолнечное масло. Однако бизнесу все равно нужно адаптироваться к прошедшим повышениям. По его словам, «Эссен Продакшн АГ» может быть сложнее, чем другим игрокам на рынке, потому что у компании нет собственного производства масла. Кроме того, добавляет Сизов, на увеличение цены конечного продукта также влияют увеличившиеся расходы на упаковку и краску.

Россияне уже стали покупать меньше майонеза и сосредоточились на его альтернативах. Так, с ноября 2023 года по конец октября текущего года продажи майонеза в натуральном выражении упали на 2,2%. Зато спрос на столовые соусы вырос на 3,9% за тот же период.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на молоко. Продукция крупнейшего в России производителя молока «Вимм-билль-данн» стала дороже на 3,4% с 1 ноября. Компания «Экомилк» заявила о повышении цен на 10% с октября текущего года.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов заявил, что цены растут из-за увеличения себестоимости молока и повышении Центробанком ключевой ставки. Тем не менее источник газеты «Известия» сообщил, что крупнейшие производители молочной продукции все же договорились с торговыми сетями снизить цены на 10-15% на питьевое молоко и сливочное масло.