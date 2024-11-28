Желание властей сэкономить привело к задержкам поставок в Россию жизненно важного препарата  

Более тысячи россиян, больных муковисцидозом, могут остаться без основного препарата для лечения. Всему виной — спор фармакологических компаний и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), из-за которого задерживаются большинство поставок. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Российский президентский фонд «Круг добра» предупредил, что 400 его подопечных в конце декабря столкнуться с дефицитом «Трикафты» — препарата для таргетной терапии муковисцидоза. К февралю доступа к препарату могут лишиться более тысячи россиян с таким диагнозом.

«Трикафта» — американский препарат, который поставляет в Россию французская компания Sanofi. Препарат, одобренный в 2019 году, стал прорывом в лечении муковисцидоза. Официально «Трикафту» зарегистрировали в России в 2023 году, хотя препарат уже два года был доступен пациентам «Круга добра». Одна упаковка стоит около 1,3 миллиона рублей. В год на одного пациента требуется 12-13 упаковок.

Мне 21 год и у меня терминальная стадия муковисцидоза Я не могу сама дышать, и врачи уговаривают меня сделать пересадку легких. Но есть и другой путь — и я выбираю его Общество 3 минуты чтения

Препараты для пациентов «Круга добра» закупает Федеральный центр лекарственного обеспечения (ФКУ ФЦПиЛО) Минздрава России. Основных поставщиков определяют в ходе аукционов. Согласно закону «О контрактной системе в сфере закупок» победителем аукциона становится тот подрядчик, который предложит самые низкие цены.

«Коммерсант» пишет, что заявки на обеспечение «Трикафтой» на 2025 год были поданы еще летом. Тогда планировалось поставить около восьми тысяч упаковок с 1 сентября по 1 декабря. Цена поставок, по данным газеты, составляла 11,2 миллиарда рублей. В итоге ФАС одобрила лишь одну заявку на 2,2 тысячи упаковок за 3,1 миллиарда рублей. Ведомство объяснило свое решение тем, что на рынке появился подрядчик, который готов поставить похожий препарат по более низким ценам.

В 2023 году на российский рынок вышел аргентинский дженерик «Трикафты» под названием «Трилекса». Его основной поставщик — Медицинская исследовательская компания (МИК) — подала заявление в ФАС о готовности поставлять дженерик, который на 43,7% дешевле оригинала. Минздрав зарегистрировал «Трилексу» 15 ноября 2024 года, и уже через пять дней МИК выиграл торги на его поставку для российских пациентов.

Мне отрезали половину языка Это был рак. Я боялась, что не смогу говорить, но все обошлось и я просто картавлю Общество 11 минут чтения

Тем не менее процесс поставки «Трилексы» был остановлен из-за жалобы компании «Санофи» (дочерней компании Sanofi). В ФАС, в свою очередь, заверили, что никак не препятствуют закупке препарата, но процесс заморожен из-за жалобы компании. По этому вопросу до сих пор продолжаются судебные разбирательства. В «Круге добра» признались, что не понимают, кто именно будет поставлять лекарства их подопечным.

«Определение поставщика временно приостановлено на период рассмотрения жалобы правообладателя. Ведомство прикладывает все усилия для оперативного разрешения ситуации в интересах пациентов», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Руководитель региональной общественной организации «Помощь больным муковисцидозом в Московской области» Ольга Алекина заявила, что американская «Трикафта» уже доказала свою эффективность, тогда как ее аргентинский аналог вызывает сомнения. По ее словам, эффективность «Трилексы» доказана исследованием, которое заказал сам производитель. В нем приняли участие 11 взрослых пациентов, а опыта применения препарата на детях от 6 до 10 лет и вовсе нет. Пациенты подчеркивают, что не отказываются от препарата, но боятся последствий его применения.