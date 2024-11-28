В Чечне тысячи пар уговорили не разводиться

Власти Чечни за семь лет действия программы принудительного воссоединения расставшихся пар сумели заставить жить вместе 2689 семей. В этих семьях воспитываются 5024 ребенка, сообщило информагентство «Грозный Информ». На публикацию обратило внимание издание «Такие дела».

Специальные межведомственные рабочие группы, куда входят чиновники, силовики, работники службы ЗАГС, духовенство и старейшины, провели 22 720 «примирительных мероприятий», сообщило агентство.

По информации «Грозный Информ», несмотря на уговоры, 2 264 пар отказались от «примирения». У этих пар есть 5 869 несовершеннолетних детей, 3 955 из которых живут с отцом и его родственниками, уточнило агентство.

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Сохраненная семья — это «победа разума над ложными эмоциями, блага над ущербом», процитировало агентство директора департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы Чечни Аслана Абдулаева. По его словам, число «успешно воссоединенных» семей «не дает права останавливаться», а чеченские власти намерены и дальше «идти по благому пути».

За мероприятия по воссоединению пар отвечает организация под названием «Комиссия по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам». Комиссия была создана в 2017 году распоряжением главы Чечни Рамзаном Кадыровым. В том же году власти республики сообщили об успешном воссоединении 948 пар.

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Секретарь общегородского штаба Грозного по гармонизации брачно-семейных отношений Расул Успанов рассказывал, что иногда разведенная жена возвращается к мужу, который уже женился второй раз, и тогда она становится второй женой.

Воссоединение пар в Чечне часто происходит под давлением, рассказывала президент центра «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова. «Не могут тысячи семей развестись без причины и быть реально готовы преодолеть все свои обиды, непонимание, разочарование. Даже ислам дает право на развод», — говорила правозащитница.