EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Чечне тысячи пар уговорили не разводиться

18:13 28.11.2024

Власти Чечни за семь лет действия программы принудительного воссоединения расставшихся пар сумели заставить жить вместе 2689 семей. В этих семьях воспитываются 5024 ребенка, сообщило информагентство «Грозный Информ». На публикацию обратило внимание издание «Такие дела».

Специальные межведомственные рабочие группы, куда входят чиновники, силовики, работники службы ЗАГС, духовенство и старейшины, провели 22 720 «примирительных мероприятий», сообщило агентство.

По информации «Грозный Информ», несмотря на уговоры, 2 264 пар отказались от «примирения». У этих пар есть 5 869 несовершеннолетних детей, 3 955 из которых живут с отцом и его родственниками, уточнило агентство.

Меня парализовало из-за хронического стресса
Меня парализовало из-за хронического стресса
Врачи не понимали, что со мной. Я научилась заново ходить — это сделало меня сильнее и счастливее
Общество5 минут чтения

Сохраненная семья — это «победа разума над ложными эмоциями, блага над ущербом», процитировало агентство директора департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы Чечни Аслана Абдулаева. По его словам, число «успешно воссоединенных» семей «не дает права останавливаться», а чеченские власти намерены и дальше «идти по благому пути».

За мероприятия по воссоединению пар отвечает организация под названием «Комиссия по гармонизации брачно-семейных отношений и воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам». Комиссия была создана в 2017 году распоряжением главы Чечни Рамзаном Кадыровым. В том же году власти республики сообщили об успешном воссоединении 948 пар.

Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Я отправила в нокдаун назойливого парня на улице
Это перевернуло мою жизнь: теперь я учу женщин самообороне
Общество8 минут чтения

Секретарь общегородского штаба Грозного по гармонизации брачно-семейных отношений Расул Успанов рассказывал, что иногда разведенная жена возвращается к мужу, который уже женился второй раз, и тогда она становится второй женой.

Воссоединение пар в Чечне часто происходит под давлением, рассказывала президент центра «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова. «Не могут тысячи семей развестись без причины и быть реально готовы преодолеть все свои обиды, непонимание, разочарование. Даже ислам дает право на развод», — говорила правозащитница.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Мир
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Им искусственно раздувают живот и выдают это за беременность. После «родов» с галлюциногенами им дают чужого ребенка
4 минуты чтения
Просто чилловый парень
Интернет и мемы
Просто чилловый парень
В соцсетях расходится новый мем. Пользователи хотят быть такими же умиротворенными, как нарисованная собака в джинсах с подворотами
7 минут чтения
Мне отрезали половину языка
Общество
Мне отрезали половину языка
Это был рак. Я боялась, что не смогу говорить, но все обошлось и я просто картавлю
11 минут чтения
«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Общество
«Не в ресурсе» и «закрыть гештальт»
Почему язык психотерапии так бесит и как общаться с диванными психологами, чьих советов вы не просили
3 минуты чтения
Я прервала беременность на пятом месяце
Общество
Я прервала беременность на пятом месяце
У моего ребенка нашли синдром Дауна и водянку. Я решила не мучить его и нашу семью
7 минут чтения
Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии
Общество
Александра Штефанова обвинили в сексуализированном насилии
По словам девушки, он ее бил и пытался изнасиловать. Блогер почти все отрицает
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.