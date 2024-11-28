Угрожавший Великобритании уничтожением Медведев купил там роскошную яхту

Заместитель председателя Совета безопасности и экс-президент России Дмитрий Медведев купил произведенную в английском Плимуте яхту под названием Hurry Up, выяснил The Insider. Ее стоимость оценивается примерно в 4,3 миллиона долларов — это почти полмиллиарда в рублях.

Английская яхта прибыла в Россию в конце мая этого года, а уже в сентябре Медведев угрожал Великобритании ракетами. «Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобится», — написал он в соцсети X, отвечая таким образом на заявление главы английского МИДа Дэвида Лэмми, который пообещал Украине 100-летнюю поддержку.

The Insider, ссылаясь на таможенные данные, пишет, что посредником при поставке яхты для Медведева выступила компания «Маринпоинт», а получателем значится Фонд поддержки национальных морских программ.

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«Этим фондом руководит сотрудник охранного предприятия Дмитрий Устратов, который параллельно занимает должность гендиректора в АО ИФК “Альтер”. Бенефициар “Альтера” — медведевский однокурсник Илья Елисеев, он же возглавляет и Наблюдательный совет фонда. Елисеев выполняет роль управляющего активами экс-президента», — утверждает издание.

Теперь у Медведева есть как минимум три роскошные яхты — в прошлом году ему доставили яхту GV от итальянской верфи Monte Carlo Yachts стоимостью пять миллионов долларов. Тогда получателем судна значился капитан Анатолий Наумов, который в разговоре с журналистами «Верстки» подтвердил, что эта яхта принадлежит Медведеву.

Кроме того, в расследовании «Он вам не Димон» Алексей Навальный рассказывал о яхте «Фотиния», которая была названа так в честь жены Медведева Светланы. По данным «Верстки», формальным собственником этой яхты была компания «Инвестиционное содружество». До начала войны она принадлежала кипрскому офшору все того же Елисеева, а после ее переоформили на его российские структуры.

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Елисееву, точнее его фирме «Альтер», также принадлежат права на компьютерную игру «Партизаны 1941», которая вышла в 2020 году, добавляет The Insider.

Медведев через своих доверенных лиц также зарабатывает на сельском хозяйстве. Например, на Устратова оформлены фирма «НИЦ ТП» в Иваново и «Василево» в Костроме. Последняя выиграла госзаказ и поставляла на убой коров, быков, свиней и молоко учреждениям ФСИН. Предприятие держит стадо крупного рогатого скота в 900 голов, отмечает издание.

Фонд поддержки национальных морских программ, которые значится получателем новой яхты Медведева Hurry Up, по информации The Insider, в 2023 году получил пожертвования на сумму 2,3 миллиарда рублей, но журналисты издания отмечают, что «найти следы “благотворительной” деятельности организации оказалось сложнее, чем приобретенную им яхту».