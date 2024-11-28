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Общество

Фигуриста отстранили от соревнований из-за обвинений в домогательствах

23:01 28.11.2024

Международный союз конькобежцев (ISU) временно отстранил фигуриста Ивана Десятова от всех турниров под эгидой организации из-за обвинений в сексуализированных домогательствах. Об этом сообщается на сайте союза.

«ISU относится к сообщениям о неправомерном поведении с предельной серьезностью и признает, какое глубокое влияние такие случаи могут оказать на вовлеченных лиц», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Sports.ru писал, что фигуристу сорвали дебют на «Гран-при США» из-за расследования. Издание утверждает, что запрет на выступление наложила организация SafeSport, которая занимается проблемой сексуализированного насилия в спорте в США. Это произошло 18 октября. По данным Sports.ru, речь может идти об инциденте на одном из турниров прошлого сезона, проходящего под эгидой ISU.

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«В плане тренировок в Америке есть такая система, называется SafeSport. И по ней мне, например, 22 года, и я не могу находиться в одной комнате с несовершеннолетней девочкой. Просто находиться. Не важно, что делать: даже если это какая-то тренировка. У меня должен быть специальный сертификат SafeSport, чтобы тренировать детей», — рассказал тогда Десятов.

Как пишет «Спорт-Экспресс», пострадавшей предположительно может быть девочка, не достигшая 16 лет. 

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РИА «Новости» отмечает, что фигурист выступает в США в паре с Изабеллой Флорес. До 2021 года Десятов представлял на соревнованиях Россию и Беларусь, выходя на лед с Ириной Хаврониной и Екатериной Андреевой. В 2022 году фигурист сменил спортивное гражданство.

Вместе с Десятовым ISU также отстранил канадского фигуриста Николая Серенсена. Запрет также связан с обвинением в сексуализированных домогательствах и будет действовать на протяжении шести лет.

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