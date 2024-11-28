СМИ: соратники Путина зарабатывают на «скрытом налоге» для россиян

Группа российских чиновников и олигархов, близких к Владимиру Путину, зарабатывает с маркировки «Честный знак», которую обязательно надо приклеивать на товары в России. Изначально эта мера вводилась для борьбы с контрафактом, но на деле же она стала еще одним «скрытым налогом» для россиян. Об этом пишет «Проект» со ссылками на регистрационные документы и финансовую отчетность компании, которая причастна к схеме.

Маркировка «Честный знак» — это специальный QR-код, который производитель обязан наклеить на свои товары, чтобы доказать, что это оригинал, а не подделка. Закон об обязательной маркировке вступил в силу в 2019 году. Штрихкод «Честный знак» помогает властям собирать данные о движении товаров по всей России: данные о его продаже и покупке передаются, например, в Федеральную налоговую службу (ФНС).

В России товары маркирует не государственная структура, а частный «Центр разработки перспективных технологий» (ЦРПТ). Именно это предприятие и стало собирать деньги с бизнеса за свою разработку. Сам «Честный знак» стоит 50 копеек без учета НДС в 10% за каждый QR-код. Во всей России насчитывается порядка 100 миллиардов единиц товаров, на которые можно наклеить маркировку — с этого ЦРПТ может заработать порядка 50 миллиардов рублей в год. Правда, в 2023 году годовая прибыль компании составила меньше ожидаемой — 23,9 миллиарда рублей.

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За внедрение «Честного знака» платят именно производители, так как они тратятся на закупку оборудования, печать и наклейки маркировки. Несколько бизнесменов признались «Проекту», что обязательная маркировка повышает конечную стоимость их товара для покупателя на 1-8%.

«Нам пришлось потратить на оборудование для маркировки 35 миллионов рублей. Марка — это не только 60 копеек, ее надо распечатать и нанести, поэтому себестоимость увеличивается до 2 рублей за одну банку консервов. Цену поднимем точно — минимум на эти 2 рубля! Нет смысла разбираться, зачем ввели маркировку, она будет у всех. Никому не важно мнение, особенно производителей», — рассказал один из предпринимателей на условиях анонимности.

Вдохновителем новой системы стал IT-предприниматель Александр Галицкий, который еще с 2015 года пытался протолкнуть идею об обязательной маркировке на разных форумах. «Проект» утверждает, что значительную роль во внедрении маркировки также сыграл премьер-министр России Михаил Мишустин, который в 2019 году возглавлял ФНС. Галицкий не отрицал, что он знаком с Мишустиным еще с 2004 года. В 2010 году Мишустин стал главой налогового ведомства и после этого компании Галицкого получили контракты на цифровизацию ФНС, а сам предприниматель вошел в общественный совет службы.

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Галицкий получил в ЦРПТ 25% компании, а остальные 75% достались структурам олигарха Алишера Усманова. Вскоре после создания ЦРПТ 25% акций Усманова была передана государственному концерну «Автоматика», входящему в корпорацию «Ростех», которую возглавляет сослуживец Владимира Путина по КГБ Сергей Чемезов.

По данным «Проекта», Усманов связан с высшими чинами в российском правительстве, в том числе с теми, кто разрабатывал идею о запуске «Честного знака». Например, его связывает давняя дружба и общий бизнес с Игорем Шувалым, тогдашним первым вице-премьером и куратором «Честного знака». Усманов также строил тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву усадьбы на Рублевке и Волге, пишет издание.

После 2022 года структура владения ЦРПТ поменялась. Галицкий, гражданин Нидерландов, решил отойти от дел компании и инвестировать в международные IT-стартапы. Как утверждает «Проект», доля Галицкого в 25% в итоге досталась «Газпромбанку», хотя банк пытается это скрыть. После начала войны в Украине из «Честного знака» вышел и Усманов, однако 50% акций все еще удерживается лицами, связанными с его USM Holding. Доля «Автоматики» в 25% теперь напрямую принадлежит «Ростеху».

Доходы ЦРПТ будут повышаться, так как власти планируют маркировать абсолютно все товары в России. Изначально «Честный знак» распространялся только на шубы и сигареты — товары, которые действительно могли страдать от контрафакта. Однако сейчас маркировка обязательна для товаров из 24 категорий, среди которых пиво (в том числе безалкогольное), молоко, антисептики, фотоаппараты и велосипеды. Еще 15 категорий находится в стадии эксперимента: например, это детские игрушки, моторные масла и строительные материалы.