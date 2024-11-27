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Общество

В Госдуме рассказали о масштабной нехватке работников в военной промышленности 

14:59 27.11.2024

Предприятия российского военно-промышленного комплекса (ВПК) столкнулись с масштабным дефицитом кадров. Об этом, как передает агентство «Интерфакс», заявил председатель думского комитета по контролю Олег Морозов, выступая на «правительственном часе», посвященном совершенствованию среднего профессионального образования в России.

«Данностью является избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия. Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК», — подчеркнул Морозов, отметив, что, по некоторым оценкам, дефицит специалистов в военно-промышленном комплексе уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек.

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В свою очередь, глава министерства труда России Антон Котяков, выступая на том же «правительственном часе», сообщил о глобальном дефиците кадров, который сегодня испытывает российский рынок труда.

«Сегодня с учетом текущих темпов развития экономики и перспектив ее роста до 2030 года мы видим дефицит кадров на рынке труда, особенно по квалифицированным рабочим. Всего за несколько лет количество вакансий на одного безработного по квалифицированным рабочим возросло в 2,5 раза», — рассказал он.

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По словам Котякова, специалисты его ведомства оценивают общую потребность российского рынка труда до 2030 года по меньшей мере в 2,4 миллиона человек. При этом министр отметил, что ситуация в дефицитом квалифицированных кадров усугубляется долгосрочным демографическим трендом. 

Так, по его данным, к 2030 году численность российских граждан в возрасте 30-39 лет снизится на восемь миллионов человек, тогда как прирост населения в возрасте от 15 до 24 лет к той же дате составит лишь три миллиона.

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