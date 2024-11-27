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Политика

СМИ: западная разведка активизировала попытки вербовки россиян

16:39 27.11.2024


Западные разведывательные службы активизировали попытки вербовки россиян, недовольных вторжением России в Украину. Однако возвращение республиканца Дональда Трампа на пост президента США может сорвать их планы и вызывать беспокойство у реальных перебежчиков. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на несколько источников в европейских службах безопасности и разведки. Отмечается, что Трамп, вероятно, захочет сделать из Кремля союзника.

По данным издания, в течение последних трех лет ЦРУ осуществляло «необычайно смелую» информационно-пропагандистскую программу. Ее целью было привлечь россиян, работающих в правительстве и службах безопасности, к сотрудничеству в качестве «двойных агентов».

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Несколько анонимных источников в европейских службах безопасности и разведки подтвердили активные попытки вербовки россиян западной разведкой. 

Соглашения с потенциальными двойными агентами часто подразумевают, что источник остается на своем месте на определенное время, после чего ему предлагают переезд на Запад с новой личностью. «Есть и тот факт, что люди могут посмотреть на режим Путина и задуматься, насколько он стабилен. Они могут подумать: «Ладно, я могу продержаться еще немного, но в какой-то момент мне понадобится стратегия выхода», — рассказал один из источников.

Бывший глава контрразведки ЦРУ Джеймс Олсон в 2023 году поделился, что разведка манит недовольных россиян, занимающих влиятельные должности, «очень привлекательными предложениями».

«Мы можем предложить им защиту. Мы можем предложить им безопасность. Мы можем предложить им полную анонимность. И мы можем предложить им пакет, соответствующий ценности информации, которую они предоставляют», — заявил он.

Издание пишет, что после вступления Трампа на должность президента  будущее программы ЦРУ по вербовке россиян теперь стоит «под вопросом».  Историк разведки из Гарвардской школы Кеннеди и автор недавно опубликованной книги об истории битвы разведок между Москвой и Вашингтоном Колдер Уолтон назвал предстоящее назначение Трампа президентом «чрезвычайно тревожным». 

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«Я точно знаю, что во время первого президентства Трампа один из партнеров «Пяти глаз» с осторожностью делился разведданными о России, которые могли попасть в Белый дом. Близкие союзнические разведывательные службы предусмотрели меры защиты именно на этот случай, если разведданные, связанные с Россией, будут скомпрометированы. Вполне справедливо предположить, что то же самое будет происходить и при следующей администрации», — заявил Уолтон.

Он также сказал, что грядущие политические изменения в США могут вызывать беспокойство у реальных перебежчиков. 

«Я думаю, что администрация Трампа может нанести потенциально огромный ущерб компрометации секретов и защите источников, когда речь идет о России. Любой двойной агент, вероятно, осознает опасность своего решения, а также долгую и жуткую историю предшественников, закончившуюся плачевно», — сказал он.

Отмечается, что в позднесоветский период информация, полученная от «двойных агентов» в ЦРУ и ФБР, привела к тому, что КГБ раскрыл и казнил множество советских чиновников, согласившихся сотрудничать с США.

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