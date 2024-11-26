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Общество

Российский дезертир рассказал о службе на секретной ядерной базе

13:18 26.11.2024

Британское Би-би-си опубликовало интервью с российским дезертиром Антоном (имя изменено). Бывший военный рассказал о том, что происходило на секретной ядерной базе, где он служил, в начале войны и как ему удалось дезертировать из российской армии.

По словам Антона, секретная база, на которой хранилось ядерное оружие, была приведена в состояние полной боевой готовности в первый же день полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. О том, что силы ядерного сдерживания России переведены в «режим особого боевого дежурства», Владимир Путин тогда сообщил только на третий день после начала войны.

«До этого у нас были только учения. Но в день начала войны оружие было полностью готово, Мы были готовы к развертыванию морских и воздушных сил и теоретически к нанесению ядерного удара», — рассказал Антон.

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По его словам, после объявления боевой тревоги, подразделение, в котором он служил, оказалось «закрыто внутри базы». «Все, что у нас было, — это российское государственное телевидение. Я действительно не понимал, что все это значит. Я автоматически выполнял свои обязанности. Мы не участвовали в войне, мы просто охраняли ядерное оружие», — сказал бывший военный.

Он также раскрыл подробности отбора для службы на подобных объектах. «Там очень строгий отбор. Все — профессиональные военные, никаких призывников», — отметил он, добавив, что военнослужащих постоянно проверяют, в том числе на детекторе лжи, но при этом они получают зарплату выше, чем в других подразделениях и их не отправляют на фронт в Украину.

Жизнь военных из подразделения, в котором служил Антон, по его словам, строго контролируется спецслужбами и командованием. В его собственные обязанности, в частности, входило следить, чтобы его подчиненные не проносили личных телефонов на территорию базы.

«Это закрытое общество, там нет посторонних. Если вы хотите, чтобы к вам приехали родители, вам нужно подать заявление в ФСБ за три месяца», — рассказал Антон.

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Дезертировать из российской армии, по его словам, ему помог конфликт с руководством. Поводом для него стал отказ Антона проводить с подчиненными пропагандистские занятия. 

Соответствующий приказ он называет «преступным». «Надо было говорить, что украинское мирное население — это комбатанты, и его следует уничтожить! Для меня это красная линия — это военное преступление. Я сказал, что не буду распространять эту пропаганду», — рассказал Антон.

После этого он получил выговор от командования и его перевели в обычное штурмовое подразделение, пообещав отправить на фронт. Это было связано с дополнительным риском, но в то же время, по словам Антона, значительно увеличило его шансы на успешный побег из армии. «Если бы я сбежал с ядерной базы, то местная ФСБ отреагировала бы решительно, и я, вероятно, не смог бы покинуть страну», — полагает он.

Успешно дезертировать и покинуть Россию Антону, как пишет Би-би-си, помогла одна из волонтерских организаций. Журналисты издания встречались с ним в безопасном месте, которое не раскрывается.

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