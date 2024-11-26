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Общество

Школьник рассказал о двойках за отказ писать письма «героям СВО»

22:39 26.11.2024

Учеников екатеринбургской школы сняли с двух уроков ради писем воюющим с Украиной солдатам. Школьник рассказал городскому изданию It’s My City, что за отказ писать эти послания учитель ставил двойки. Мэрия Екатеринбурга сообщила изданию, что сейчас в городе проходит «патриотическая акция с написанием писем участникам СВО».

Во вторник, 26 ноября, преподаватель дал задание ученикам составлять для российских военных новогодние поздравления, рассказал журналистам школьник. По его словам, неназванное количество школьников сняли ради писем с уроков изобразительного искусства и основ духовно-нравственной культуры. О какой именно школе идет речь, журналисты не уточнили.

Школьник отказался писать письмо, из-за чего получил двойки по обоим предметам, пишет It’s My City. Издание приложило к своей публикации примеры писем тех учеников, которые «согласились поучаствовать в акции».

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В городской администрации журналистам сказали, что «патриотическая акция», участники которой должны написать письма «героям СВО», добровольная. Отмена уроков ради участия в акции происходить не должна, добавили екатеринбургские чиновники.

Ранее издание It’s My City рассказывало, что студентов Уральского федерального университета настойчиво просили писать письма на фронт. Кто не напишет, того в вузе обещали «запомнить».

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В детских садах Свердловской области в октябре начали проводить первые «Разговоры о важном». В некоторых детсадах воспитанники писали письма, рисовали рисунки и делали поделки для отправки на войну.

В школах Карачаево-Черкессии каждую среду проводится «День мобилизованного». Школьники пишут письма «участникам СВО», клеят эти письма на стенды, делают окопные свечи с наклейками «СВОих не бросаем» и «Zа наших», шьют для солдат «браслеты выживания».

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