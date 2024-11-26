Опрос: каждый третий россиянин шантажировал начальство увольнением

Российские руководители высшего и среднего звена рассказали о популярных среди сотрудников методах манипуляции в общении с начальством. По их словам, каждый третий работник пытался шантажировать руководство увольнением. Об этом говорится в исследовании, которое провели аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру».

«Исследование показало, что подчиненные манипулировали работодателями: пытались вызвать жалость, рассказывая о своих личных проблемах – 77%, с помощью лести, чрезмерной похвалы моим личным и деловым качествам – 56%, не раскрывали всей правды о проблемах, говорили полуправду – 43%, шантажировали увольнением – 35%, показывали оффер с другой работы – 13%», — цитирует исследование РИА «Новости».

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Так, исследователи выяснили, что работники чаще прибегают к манипуляциям, чтобы добиться повышения зарплаты или в должности. Также сотрудники пытаются манипулировать руководителями, чтобы склонить их к увольнению других сотрудников или, например, изменить свои режим и график работы.

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Половина опрошенных работодателей заявили, что крайне негативно относятся к манипуляторам среди своих сотрудников. При этом 3% респондентов признались, что не умеют защищаться от манипуляций и часто становятся их жертвами.

В то же время 48% опрошенных рассказали, что, распознав манипуляцию, «делают вид, что «ведутся» и начинают манипулировать в ответ». В свою очередь, 45% руководителей, столкнувшись с манипуляцией со стороны сотрудника, «жестко и безапелляционно» дают понять, что видят ее и требуют прекратить.