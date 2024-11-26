Находящийся под санкциями Гуцериев защитил Пугачеву и раскритиковал изоляцию России

Российский предприниматель и миллиардер Михаил Гуцериев в интервью Forbes рассказал о влиянии на него европейских санкций, заступился за Аллу Пугачеву и раскритиковал изоляцию России.

Говоря об отъезде из страны Аллы Пугачевой вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Гуцериев заявил, что она не могла не уехать, так как является «мужней женой» и была обязана уехать вслед за Максимом Галкиным, которого российские власти признали «иноагентом».

«Она имеет право — она не рабыня — ехать, куда она хочет. Каждый человек свободен: он может говорить с кем он хочет, исповедовать религию, которую он хочет, менять свою религию, если нравится, менять свою половую принадлежность, если ему это нравится. Не надо это только пропагандировать», — считает Гуцериев. При этом он рассказал, что не общался с Пугачевой после ее отъезда.

Российского подростка потребовали выгнать из Эстонии Он выступает против войны, но пришел на митинг в Берлине с флагом России. Ему 16 лет, и он жалуется на травлю Политика 8 минут чтения

«Если она будет нуждаться в какой-то поддержке — она просто не нуждается в моей поддержке — но я всегда ей протяну руку, всегда. И когда про нее говорят плохо, я никогда не промолчу, кто бы ни говорил», — добавил он.

Кроме того, Гуцериев напомнил, что под санкциями ЕС и США находятся только около двух тысяч человек, а «остальные — программисты, инженеры, археологи, архитекторы, просто рабочий класс, учителя» по-прежнему могут ездить за границу и обмениваться опытом с коллегами из других стран. По его словам, необходимо отправлять молодежь за границу на обучение.

«Это должна быть такая государственная, может быть, скрытая, неафишируемая программа, которая не позволит нас сломить, если мы не хотим быть сломлены. Но лучше договариваться, лучше не доводить до изоляции», — предложил Гуцериев. Он добавил, что «если страну не закроют, и люди смогут выезжать», то Россия не будет технологически отставать от Запада.

Как он может смотреть в глаза вдовам В любой ситуации, с легкой улыбкой — что бы ни сказал главный спикер власти, это будет вранье Политика 4 минуты чтения

Говоря о санкциях, которые были наложены лично на него, Гуцериев заявил, что из-за них он потерял полмиллиарда долларов, вложенных в беларусский «Славкалий», который национализировал Александр Лукашенко. «Это уходит все белорусскому государству. Пока никаких денег я не получил назад. И все, мои деньги как бы зависли, их нет. Бывает такое, ничего страшного», — отметил он.

Основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев занимает 38 строчку в списке миллиардеров Forbes. С 1995 по 2000 годы он занимал должность заместителя председателя Госдумы. Спустя два года он создал и возглавил нефтяную компанию «РуссНефть», а в 2010 годах Гуцериев стал одним из ключевых игроков на российском радиовещательном рынке России. Кроме того, он является автором текстов песен, который, в частности, исполняли Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Полина Гагарина.

В 2021 году из-за протестов в Беларуси, вызванных итогами президентских выборов, Евросоюз и Великобритания включили Гуцериева в свои санкционный списки, назвав его «давним другом» Лукашенко, который «извлекает выгоду» из его режима.