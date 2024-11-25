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Общество

Средняя зарплата в Эстонии превзошла российскую в два раза

18:36 25.11.2024

Эстонская средняя зарплата после уплаты налогов более чем в два раза превышает российскую, следует из данных статистических ведомств двух стран за 2023 год.

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Газета Postimees приводит данные Департамента статистики Эстонии, согласно которым в прошлом году средняя месячная зарплата в стране составила 1832,25 евро до вычета налогов. По данным эстонского онлайн-калькулятора зарплат, после вычета налогов полученная работником сумма составляет около 1504 евро. Или почти 139 тысяч рублей, если взять средний курс евро к рублю за 2023 год, который составлял 92,24 рубля за евро.

В России в 2023 году среднемесячная номинальная зарплата составила 74 854 рублей, согласно данным Росстата. Ведомство не учитывало в статистике четыре оккупированных региона Украины, при этом включило данные из аннексированного Крыма. Таким образом, после вычета 13-процентного налога российский работник получит около 65 тысяч рублей.

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По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты в России в 2023 году получали жители Ингушетии, Чечни и Дагестана: от 35 до 39 тысяч рублей. Самые большие зарплаты были у жителей Чукотского автономного округа — 158 тысяч рублей, Ямало-Ненецкого — 144 тысячи и Москвы — 136 тысяч.

Самые большие зарплаты в Эстонии оказались в уездах, центрами которых являются города Таллин и Тарту. Жители этих регионов в среднем получали в 2023 году 1821 евро и 1661 евро (то есть около 168 и 153 тысяч рублей). В двух уездах с наименьшими средними зарплатами жители получают, в пересчете по курсу ЦБ, около 115 тысяч рублей.

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