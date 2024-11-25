На границе с Эстонией открыли санаторий для воевавших в Украине россиян

У границы с Эстонией, в городе Сланцы власти Ленинградской области открыли санаторий для участников войны с Украиной. Эстонское издание Postimees обратило внимание, что российские военные будут отдыхать на расстоянии всего около 30 километров по прямой до Нарвы и на таком же расстоянии от Ильинского женского скита Пюхтицкого монастыря в эстонском Васькнарве.

Санаторий в Сланцах действует на базе дома-интерната для ветеранов войны и труда. Об открытии учреждения объявил у себя в телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Здесь одновременно могут проходить реабилитацию 30 защитников, продолжительность проживания — до полугода в зависимости от состояния здоровья», — рассказал Дрозденко. По его словам, для «скорейшего восстановления бойцов» в санатории есть тренажеры, массажное оборудование, врачебные и процедурные кабинеты, «заботливый медперсонал».

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Воевавших в Украине будут размещать в палатах по двое, с душем и санузлом. «В большинстве палат — система «Умный дом» с голосовым управлением», — добавил Дрозденко.

Эстонские журналисты назвали новое российское медучреждение «санаторием для военных преступников», объясняя это нормами международного права.

Кроме того, издание напомнило, что министерство иностранных дел Эстонии в сентябре призвало жителей страны воздерживаться от поездок в Россию и Беларусь. «Возможности оказания консульской помощи в этих странах весьма ограничены, в том числе <…> если гражданина спровоцировали и незаконно задержали или осудили», — процитировали журналисты заявление эстонского МИД.

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Летом гражданин Эстонии пропал в Санкт-Петербурге после того, как посетил военкомат. «Фонтанка» писала, что о пропаже эстонца его жена сообщала в российские правоохранительные органы.

В ноябре в оккупированной Россией Луганской области Украины пропал житель Нарвы, сообщало Postimees. До этого эстонец две недели общался с журналистами издания через мессенджер, рассказывая, что его держат в рабстве, избивают и заставляют отказаться от гражданства в пользу российского.