EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

На границе с Эстонией открыли санаторий для воевавших в Украине россиян

17:51 25.11.2024

У границы с Эстонией, в городе Сланцы власти Ленинградской области открыли санаторий для участников войны с Украиной. Эстонское издание Postimees обратило внимание, что российские военные будут отдыхать на расстоянии всего около 30 километров по прямой до Нарвы и на таком же расстоянии от Ильинского женского скита Пюхтицкого монастыря в эстонском Васькнарве.

Санаторий в Сланцах действует на базе дома-интерната для ветеранов войны и труда. Об открытии учреждения объявил у себя в телеграм-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Здесь одновременно могут проходить реабилитацию 30 защитников, продолжительность проживания — до полугода в зависимости от состояния здоровья», — рассказал Дрозденко. По его словам, для «скорейшего восстановления бойцов» в санатории есть тренажеры, массажное оборудование, врачебные и процедурные кабинеты, «заботливый медперсонал».

Как он может смотреть в глаза вдовам
Как он может смотреть в глаза вдовам
В любой ситуации, с легкой улыбкой — что бы ни сказал главный спикер власти, это будет вранье
Политика4 минуты чтения

Воевавших в Украине будут размещать в палатах по двое, с душем и санузлом. «В большинстве палат — система «Умный дом» с голосовым управлением», — добавил Дрозденко.

Эстонские журналисты назвали новое российское медучреждение «санаторием для военных преступников», объясняя это нормами международного права. 

Кроме того, издание напомнило, что министерство иностранных дел Эстонии в сентябре призвало жителей страны воздерживаться от поездок в Россию и Беларусь. «Возможности оказания консульской помощи в этих странах весьма ограничены, в том числе <…> если гражданина спровоцировали и незаконно задержали или осудили», — процитировали журналисты заявление эстонского МИД.  

Сколько стоит лишиться ног? 
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
Политика4 минуты чтения

Летом гражданин Эстонии пропал в Санкт-Петербурге после того, как посетил военкомат. «Фонтанка» писала, что о пропаже эстонца его жена сообщала в российские правоохранительные органы.

В ноябре в оккупированной Россией Луганской области Украины пропал житель Нарвы, сообщало Postimees. До этого эстонец две недели общался с журналистами издания через мессенджер, рассказывая, что его держат в рабстве, избивают и заставляют отказаться от гражданства в пользу российского. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Как он может смотреть в глаза вдовам
Политика
Как он может смотреть в глаза вдовам
В любой ситуации, с легкой улыбкой — что бы ни сказал главный спикер власти, это будет вранье
4 минуты чтения
Я устала быть лесбиянкой
Общество
Я устала быть лесбиянкой
Я рассказала, что хотела бы завести отношения с мужчиной, но не могу. Меня обвинили в гомофобии
6 минут чтения
Воровал у богатых и делился с бедными
Криминал
Воровал у богатых и делился с бедными
Грабитель из Франции несколько лет уходил от правосудия и троллил полицейских. А потом ему изменила удача
9 минут чтения
Меня парализовало из-за хронического стресса
Общество
Меня парализовало из-за хронического стресса
Врачи не понимали, что со мной. Я научилась заново ходить — это сделало меня сильнее и счастливее
5 минут чтения
Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Общество
Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть
Подробный гид по утеплению: многослойность, термобелье и не только
8 минут чтения
Стриптизерши рассказали о своей работе
Мир
Стриптизерши рассказали о своей работе
Их отношения убивает ревность и собственничество партнеров. Клиенты доказывают свою маскулинность и плачут у них на коленях
9 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.