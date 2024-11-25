Правнучку генсека СССР потребовали признать «иноагентом» и проверить ее на «шпионаж»

Правнучку первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нину Хрущеву просят признать «иноагентом» и проверить на «шпионаж» из-за ее «антироссийской позиции». Члены провоенного движения «Зов народа» написали на нее донос в Генпрокуратуру и Министерство юстиции, пишет близкий к силовикам телеграм-канал Shot.

26 ноября в «Ельцин центре» в Екатеринбурге должна была пройти презентация книги политолога и профессора университета New School в Нью-Йорке Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы». По данным телеграм-канала центра, книга рассказывает о важных событиях истории России, а также описывает «ранние политические шаги, взлет, падение и пенсионные перипетии одного из самых парадоксальных лидеров в истории СССР».

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За день до выступления члены провоенного движения «Зов народа» обратились в Генпрокуратуру и Министерство юстиции, с просьбой проверить Хрущеву «на покушение на территориальную целостность Российской Федерации», признать ее «иноагентом», а также отменить запланированное выступление в «Ельцин центре».

Ранее презентацию книги Хрущевой также раскритиковали некоторые политики и Z-сообщества. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, ее выступление «является экспонатом русофобии» и «фальсификации российской истории».

Члены движения «Ветераны России», в свою очередь, призвали привлечь руководство «Ельцин-центра» к ответственности за организацию мероприятия. «Сегодняшние действия таких лекторов мало чем отличаются от пропаганды фашистов в годы Великой Отечественной войны. Мы не можем позволить враждебным идеям сеять хаос и разрушение в нашем обществе. Тех, кто позволяет таким людям выступать, нужно привлекать к ответственности», — заявил зампредседателя движения Ильдар Резяпов.

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Глава «Ветеранов России» Сергей Зайцев добавил, что Хрущева «явно потеряла связь с реальностью и предает свою родину».

Днем 25 ноября в телеграм-канале центра «Ельцин-центра» появилось сообщение о том, что презентация книги Хрущевой отменена «по техническим причинам».

Нина Хрущева более 30 лет живет в США и читает курсы в университете New School в Нью-Йорке о международных СМИ, современной политике, пропаганде и истории России.