Полицейского заподозрили в сексуализированном насилии над дочерью

В Самаре арестовали замглавы Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте по подозрению в применении сексуализированного насилия по отношению к своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как пишет агентство, речь идет о полковнике полиции, его имя не уточняется. Мужчина отправлен под арест до 11 января 2025 года. Его подозревают в сексуализированном насилии (ст. 132 УК) по отношению к своей дочери, после чего девочка совершила попытку самоубийства 11 ноября и скончалась в больнице 20 ноября. Против полицейского возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства (ст. 110 УК).

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«В настоящее время оперативники собственной безопасности проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили агентству в пресс-службе управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу. В региональном управлении Следственного комитета произошедшее не прокомментировали.

РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ отмечает, что изначально в качестве причины самоубийства дочери полицейского рассматривали буллинг в школе.

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25 ноября ООН выпустила доклад, в котором сказано, что в мире каждые 10 минут погибает одна женщина или девочка вследствие насилия со стороны партнера или члена семьи. По данным авторов доклада, каждая третья женщина сталкивается с физическим или сексуализированным насилием. Кроме того, значительная часть погибших от насилия женщин до своей смерти обращались за помощью к представителям власти.