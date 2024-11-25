Полицейские отпустили предполагаемую 17-летнюю закладчицу в обмен на секс

Несколько полицейских, служивших в столичном ОМВД по району Коптево, уволены после того, как задержанная ими девушка написала заявление об изнасиловании. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Главного управления МВД по Москве.

В нем говорится, что вечером 23 ноября недалеко от Тимирязевского лесопарка сотрудники ППС увидели 17-летнюю девушку, которую заподозрили в сбыте запрещенных веществ.

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«За недоставление в территориальный отдел полиции и непривлечение к ответственности один из сотрудников предложил несовершеннолетней вступить с ним в половую связь, на что получил согласие. Второй сотрудник не пресек данные противоправные действия. После этого сотрудники отпустили девушку», — сообщили в столичной полиции. Позже пострадавшая обратилась к силовикам с заявлением об изнасиловании.

В свою очередь, близкий к силовикам телеграм-канал Baza без указания источников пишет, что уволены были начальник ОМВД по району Коптево Александр Коско, командир роты и оба сотрудника патрульно-постовой службы, отпустивших девушку. Заместителю начальника подразделения по работе с личным составом вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.

По данным канала, результаты проведенной в отношении полицейских проверки и материалы, собранные оперативниками службы внутренней безопасности, направлены в Следственный комитет.