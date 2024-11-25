Билеты на «Щелкунчика» продадут на аукционе из-за популярности постановки

Большой театр опубликовал специальную программу продажи билетов на балет «Щелкунчик» в декабре. Часть билетов будет доступна на сайте театра, а часть продадут на аукционе. В этом году театр не будет продавать билеты в кассах.

Театр решил проводить аукцион из-за «колоссальной популярности балета», сказано в пресс-релизе. Сколько именно билетов продадут через аукцион, не ясно. Торги будет проводить «Сбер А».

Как правильно одеваться зимой и не мерзнуть Подробный гид по утеплению: многослойность, термобелье и не только Общество 8 минут чтения

Для участия в аукционе нужно будет пройти регистрацию на торговой площадке. Театр будет выставлять лоты трех типов: один билет, два и четыре. Билеты будут появляться в продаже и на торгах каждый день со 2 по 14 декабря в 10 утра. В каждый конкретный день театр будет выставлять билеты на представление, которое пройдет через две недели.

В инструкции Сбера по участию в аукционе указаны стартовые цены в 100 тысяч рублей за два билета и 200 тысяч — за четыре. Реальная начальная стоимость будущих лотов пока не опубликована.

В этом году Большой театр впервые анонсировал общедоступную прямую трансляцию «Щелкунчика». Точная дата пока не опубликована, театр обещает провести ее накануне Нового года.

Меня парализовало из-за хронического стресса Врачи не понимали, что со мной. Я научилась заново ходить — это сделало меня сильнее и счастливее Общество 5 минут чтения

Для борьбы с перекупщиками с 1 октября Большой театр начал продавать только именные билеты. Пройти на представление теперь можно только по паспорту, сказано на сайте театра.

Балет «Щелкунчик» считается в России традиционной новогодней сказкой. В прошлые годы в кассах Большого театра в декабре собирались большие очереди. В 2015 году администрация театра решила упорядочить очередь с помощью номерных браслетов, но за ними тоже собирались очереди, а браслетов на всех не хватало. В 2023 году РБК сообщал о давке в очереди за билетами.