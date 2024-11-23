Кот случайно убил соскучившегося по нему хозяина

Хозяин кота умер после того, как питомец оставил ему царапину на лодыжке. Несчастный случай произошел под Санкт-Петербургом, в Киришском районе Ленинградской области. Перед смертью мужчина радовался, что снова нашел кота, которого потерял несколько дней назад, сообщила «Фонтанка».

22 ноября поздно вечером бригада скорой помощи приехала по вызову в дом 55-летнего местного жителя. Врачей вызвал его знакомый, сосед по садовому участку. Приятель пришел к соседу с просьбой помочь остановить кровь из царапины на лодыжке и сказал, что рану оставил кот.

Сосед постарался оказать первую помощь до приезда медиков, но приятель потерял сознание, а кровь из раны текла, не останавливаясь. Когда врачи приехали, им оставалось только констатировали смерть пострадавшего, рассказали журналисты.

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Дугообразная царапина на левой щиколотке была единственной раной, которую смогли найти медики. Врачи предположили, что кошачий коготь повредил сосуд и смерть наступила от кровопотери, пишет «Фонтанка».

Судмедэкспертиза еще не завершена. Близкие погибшего рассказали, что у него были сложности со здоровьем — мужчина болел диабетом и имел «проблемы со свертываемостью крови».

Жена погибшего, которая в тот момент отдыхала в санатории, 21 ноября получила от мужа фото кота. Кот жил в доме, но несколько дней назад ушел и долго не возвращался. За несколько часов до свое смерти мужчина обнаружил своего питомца на улице.

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Мужчина специально уходил из дома на поиски питомца, рассказали «Известия» со ссылкой на свой источник. Сначала обстоятельствами смерти заинтересовалась полиция, сейчас дело ведет Следственный комитет Ленобласти, сообщило издание.

Три дня назад в Калмыкии девятилетняя девочка попала в больницу после нападения собственного домашнего кота. Кот шотландской породы покусал и поцарапал хозяйку, в результате ребенок получил раны тяжелой степени на лице, ушах, голове, руках, ногах и ягодицах.