Гуф вышел на сцену во ФСИН-браслете и поблагодарил полицию

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, 23 ноября провел концерт на VK Stadium в Москве. Гуф вышел на сцену в электронном браслете и поблагодарил полицию за возможность выступить, пишет РИА «Новости».

«Дайте шума для рехаба, в котором я сейчас нахожусь и для сотрудников РОВД Наро-Фоминского района», — сказал со сцены рэпер.

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Полиция задержала Гуфа 23 октября после драки у бани в подмосковном городе Апрелевка. На записи с камеры наблюдения видно, как артист бьет другого мужчину по голове и пытается ударить ногой.

По данным Baza, после бани рэпер отказался платить и «устроил дебош из-за того, что один из сотрудников снял его на видео». Пострадавший мужчина получил повреждение уха, писал РБК со ссылкой на источник в полиции.

ТАСС со ссылкой на источник среди силовиков писал, что против Гуфа возбудили уголовное дело по статье о грабеже в составе группы лиц с применением насилия. По этому делу ему грозит до семи лет лишения свободы.

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25 октября Наро-Фоминский городской суд Московской области назначил Гуфу запрет определенных действий, отклонив просьбу следствия поместить Долматова в СИЗО. Рэперу запретили общаться со свидетелями и потерпевшими и посещать место происшествия. Также сотрудники ФСИН надели на него электронный браслет, чтобы отслеживать его перемещения. По словам адвоката это не связано с мерой пресечения, потому что суд не запрещал Долматову покидать Московскую область.

После суда рэпер отправился в реабилитационную клинику. Артиста временно отпустили, чтобы он смог провести концерт, сообщают РИА «Новости».