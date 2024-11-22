СМИ: украинские военные ранили генерала из Северной Кореи

Во время украинского удара в Курской области был ранен высокопоставленный генерал из Северной Кореи. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил неназванный западный чиновник.

WSJ отмечает, что это первый раз, когда западные официальные лица сообщили о ранении высокопоставленного военного Корейской народной армии в войне с Украиной. Точное звание генерала, его имя и другие обстоятельства ранения источник не приводит.

Сколько стоит лишиться ног? Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения Политика 4 минуты чтения

Вчера источники WSJ рассказали, что руководить войсками КНДР в Россию прибыл генерал-полковник Ким Ён Бок. Чиновники из Украины и Южной Кореи уточнили, что этот генерал является высшим военным руководителем из Северной Кореи в России, а также «одним из важнейших» военных в своей стране.

По данным WSJ, Ким Ён Бок должен заниматься интеграцией северокорейской армии с российской и перенимать опыт России, чтобы «использовать его на родине». Также в обязанности генерала может входить подготовка к приему новых войск из КНДР. Владимир Зеленский сообщал, что численность северокорейских войск может дойти до 100 тысяч человек.

«Мы остались с голой попой» Жители захваченной ВСУ Суджи впервые в жизни вышли на митинг. Они требуют выдать им жилье и простить долги Политика 8 минут чтения

Чон Кён Чжу, научный сотрудник южнокорейского Института анализа обороны, рассказала WSJ, что личность Ким Ён Бока ранее была засекречена, потому что он командовал 200-тысячной группировкой войск, предназначенной для секретных операций в случае войны на Корейском полуострове.

Всего в Россию из Северной Кореи приехало около 12 тысяч военных. По данным The Telegraph, Владимир Путин использует их для того, чтобы отвоевать у Украины захваченный участок Курской области.