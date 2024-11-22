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Общество

Выступление комика отменили из-за шутки про Иисуса и вино

16:37 22.11.2024

Выступление стендап-комика Гурама Демидова, которое планировалось в самарском баре «Вечно молодой», отменили после того, как на него написали донос активисты движения «Сорок Сороков». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, внимание на шутку участника шоу «Stand Up» на ТНТ обратил провластный журналист и ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов. В своем телеграм-канале он выложил фрагмент выступления комика и заявил, что тот «глумится над Христом и православием».

«У меня есть доказательство, что бог с русскими. Я уверен, Иисус открыл сеть “Красное и белое”. Сами посудите, в каждом доме есть вино по цене воды. Он по себестоимости отдает», — говорит на записи Демидов.

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Голованов попросил «своих братьев» из «Сорок Сороков» взять комика «на контроль» и добавил, что активисты движения «умеют наказывать богохульников». В своем посте Голованов также упомянул «дурочку, которая поглумилась над тремя пирогами», очевидно, имея в виду комика Ариану Лолаеву, которой пришлось извиняться за шутку про осетинский пирог.

После этого в телеграм-канале движения появилось сообщение с призывом к сторонникам написать на Демидова заявление в Следственный комитет и потребовать привлечь его уголовной ответственности. 

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«Как всегда такие шутники обходят мусульман и иудеев, но думают, что над православными такие шутки могут “проскакивать”. Нет. На нашей земле это не пройдет. Со знаменами Христа наши братья сейчас бьются с половиной мира. И да, вторая половина шутки о том, что русские такие пьянчужки, раз в “каждом доме” у нас магазины “Красное и белое”», — говорится в посте.

Как отмечает «Осторожно, новости», администрация бара сообщила, что комик сам отменил свое выступление «понятно, по каким причинам».

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