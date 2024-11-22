Съехавший из квартиры и ушедший на войну арендатор получил миллионный счет за квартиру

Житель Екатеринбурга вернулся с войны в Украине и получил счет на 1,4 миллиона рублей за аренду квартиры, в которой, как он утверждает, не живет уже четыре года. По словам хозяйки квартиры, военный оставил в квартире свои вещи, испортил мебель и пропал с ключами. Об этом пишет E1.ru.

В 2019 году житель Екатеринбурга Иван (имя изменено) снял себе жилье и заключил с хозяйкой квартиры годовой договор с возможностью продления. Адвокат Ивана Руслан Камалетдинов сообщил, что в 2020 году арендатор решил съехать — он предупредил об этом хозяйку квартиры и вернул ключи от дома ее сыну. Договор при этом мужчина не расторгал.

Сообщается, что спустя два года мужчина отправился воевать в Украину. Летом 2024 года Иван вернулся в Екатеринбург на лечение и узнал о решении суда, которое обязало его к выплате 1,4 миллиона рублей хозяйке квартиры, которую он снимал четыре года назад.

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«Арендодатель ни разу за четыре года не обращалась к Ивану. Она не писала ему, что надо что-то заплатить, не извещала об испорченном имуществе. Но дело в том, что в договоре аренды был пункт, согласно которому, если ни одна из сторон не заявляет о расторжении, договор пролонгируется еще на год. И, по мнению истца, договор автоматически продлевался четыре года. Вот так она решила воспользоваться ситуацией и нажиться на том, кто защищает ее, буквально рискуя жизнью», — заявил адвокат.

Он добавил, что суд принял заочное решение, которое он обжаловал вместе со своим подзащитным, и его отменили.

Собственница недвижимости продолжает судиться с Иваном. Ее представитель в суде юрист Алексей Дмитриев утверждает, что арендатор не съехал, а просто пропал. По его словам, Иван арендовал нежилое помещение и хранил там свои вещи.

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«А где он проживал, не имеет значения. Важно, что это не квартира, а нежилое помещение. В договоре четко написано, что ему переданы на хранение вещи по списку и само помещение по договору найма. То, что он просто перестал выходить на связь, не говорит о том, что он не должен платить по договору. На «СВО» он ушел 20 октября, а до этого жил в Екатеринбурге. Мы считаем, что он ушел в армию, чтобы расплатиться с долгами», — отметил юрист.

Дмитриев утверждает, что в нежилом помещении Иван и его друзья устраивали вечеринки. В квартире были порваны обои и сломан диван, сказал он.

Судебное заседание по этому делу назначено на 26 ноября.