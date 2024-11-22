Газпромбанк предупредил о проблемах с работой своих карт за рубежом после попадания под санкции США

Банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком, могут перестать работать за рубежом. Об этом предупредила сама кредитная организация вскоре после появления сообщений о внесении Газпромбанка в санкционные списки Минфина США.

«С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы Union Pay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — говорится в смс-сообщении, разосланном Газпромбанком своим клиентам.

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В то же время в официальном телеграм-канале кредитной организации появилось сообщение, в котором говорится, что «упоминание Газпромбанка в опубликованном Министерством финансов США заявлении не влияет на работу Банка». «Все карты нашего Банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России», — заверили в там.

Накануне Минфин США объявил о введении санкций против нескольких десятков российских компаний и должностных лиц. Среди них оказались около 50 российских кредитных организаций, в том числе БКС-банк, банк «Дом. РФ», а также Газпромбанк.

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Как отмечает «Агентство», через эту кредитную организацию до сих пор шли основные платежи за энергоносители, которые Россия продолжает экспортировать. Великобритания и Канада ввели санкции против Газпромбанка еще в 2022 году вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В то же время американские власти внесли эту кредитную организацию в свои санкционные списки только сейчас.