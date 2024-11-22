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Общество

Газпромбанк предупредил о проблемах с работой своих карт за рубежом после попадания под санкции США

10:08 22.11.2024

Банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком, могут перестать работать за рубежом. Об этом предупредила сама кредитная организация вскоре после появления сообщений о внесении Газпромбанка в санкционные списки Минфина США. 

«С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы Union Pay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — говорится в смс-сообщении, разосланном Газпромбанком своим клиентам.

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В то же время в официальном телеграм-канале кредитной организации появилось сообщение, в котором говорится, что «упоминание Газпромбанка в опубликованном Министерством финансов США заявлении не влияет на работу Банка». «Все карты нашего Банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории России», — заверили в там.

Накануне Минфин США объявил о введении санкций против нескольких десятков российских компаний и должностных лиц. Среди них оказались около 50 российских кредитных организаций, в том числе БКС-банк, банк «Дом. РФ», а также Газпромбанк.

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Как отмечает «Агентство», через эту кредитную организацию до сих пор шли основные платежи за энергоносители, которые Россия продолжает экспортировать. Великобритания и Канада ввели санкции против Газпромбанка еще в 2022 году вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В то же время американские власти внесли эту кредитную организацию в свои санкционные списки только сейчас.

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