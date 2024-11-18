В Госдуме право на аборты назвали причиной войны в Украине

Призывавший «рожать, пока рожалка работает» депутат Госдумы назвал сторонников права на аборт «чучелами» и вероятной причиной начала войны с Украиной. Депутат от Курганской области, единоросс Александр Ильтяков дал интервью радио «Комсомольская правда», объясняя необходимость местного закона о запрете «склонения к абортам».

«Грубо скажу: вполне возможно, война происходит как раз вот от таких событий — когда искусственно прерывают беременность. Кто это вдруг решил, что нужно вам давать делать какие-то аборты?» — сказал депутат в прямом эфире.

Желающих самостоятельно решать, прерывать беременность или нет, парламентарий обвинил в желании пожить для себя. «Господь сказал: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Нет, мы говорим: для себя пожить. Поживете, в гробу поживете», — заявил Ильтяков.

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Курганский депутат призвал «выполнять промысел Господень на земле», но «отказавшись от пороков». Женщина и мужчина не являются «полноценным состоянием человека», когда живут отдельно, не создавая семью, заявил Ильтяков.

«Женщина, живущая одна, — недочеловек. Мужчина — инвалид, калека безногий, безрукий, недееспособный без жены», — сказал депутат. Только когда происходит «процесс воссоединения этих двух плотей воедино», тогда состояние человека становится «полным».

Радиоведущий напомнил Ильтякову о прозвучавшем накануне, 17 ноября, призыве депутата заводить детей, «пока рожалка работает». Интервьюер предположил, что парламентарий выразился слишком грубо.

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Депутат отказался признать, что сказал грубость. «Это детородные функции: матка, яйцеклетка, сперматозоид. В общей сложности называется рожалка», — объяснил Ильтяков. И пожелал желающим «пожить для себя» «великие потрясения, заболевание какое-нибудь, например, от которого ты никогда не избавишься».

Депутаты Курганской областной думы разработали законопроект, предусматривающий штрафы за «склонение женщин к абортам». Согласно тексту документа, физических лиц могут штрафовать за нарушение запрета на сумму от 10 тысяч до 200 тысяч рублей.

Сейчас в десяти регионах России действует запрет на «склонение к абортам». Последним, десятым регионом, в июне стала Республика Коми. Согласно республиканскому закону, нарушители обязаны заплатить штраф размером от трех тысяч до 200 тысяч рублей.