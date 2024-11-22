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Общество

Большинство россиян выступили за сокращение новогодних каникул

13:15 22.11.2024

Почти половина (45%) опрошенных россиян считают слишком длинными 11-дневные каникулы, объявленные российскими властями на грядущий Новый год. Таковы, как пишет РБК, результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Исследование показало, что среди российской молодежи больше тех, кому хотелось бы более длинных каникул на Новый год, а среди людей старшего возраста преобладают те, кто предпочел бы не так много новогодних выходных.

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Так, среди респондентов моложе 35 лет о желании отдыхать на Новый год дольше 11 дней заявили 35%, тогда как более 40% опрошенных старше 45 лет предпочли бы более короткие каникулы.

При этом общая доля опрошенных, которых устраивает количество выходных на Новый год, составила 30%. Дольше хотели бы отдыхать 16%, а каждый сотый опрошенный заявил, что готов вообще обойтись без дополнительных выходных на Новый год.

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В октябре 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Согласно документу, ближайшие новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. В свою очередь, в будущем мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Всего же в 2025 году в России будет 118 нерабочих праздничных и выходных дней.

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