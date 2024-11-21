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Общество

На театральные постановки и концерты будут пускать только по паспорту

21:43 21.11.2024

В Москве билеты в театры и на концерты собираются продавать по паспорту. Новые правила должны начать действовать с 15 марта будущего года, сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Кроме паспорта, при покупке билета можно будет предъявить водительские права, социальную карту москвича, студенческий билет или пенсионное удостоверение. Городские власти объяснили необходимость новых правил «улучшением контроля за продажей билетов и повышением безопасности посетителей» учреждений культуры.

Первыми изменят правила продажи билетов театры и концертные залы, принадлежащие городскому департаменту культуры, сообщается на сайте Собянина.

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Новые правила коснутся не только основных мероприятий культурных учреждений, но и арендные события сторонних компаний, уточнили в мэрии.

В перечень учреждений, где на кассах начнут спрашивать удостоверение личности, включены 63 театра, в том числе «Современник», «Ленком», «Театр Олега Табакова», «Театр имени Ермоловой», «Театр Эстрады», «Театр «У Никитских ворот»», «Геликон-опера». Полный список опубликован на сайте правительства Москвы.

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Новая процедура не вызовет затруднений, поскольку россияне «уже привыкли» предъявлять паспорт при покупке билетов на самолет или поезд, объяснили в московской мэрии. До конца 2025 года столичные власти намерены завершить пилотный проект и определиться, что делать с применением новых правил дальше.

С начала октября в Большом театре уже продают только именные билеты. Их можно купить лишь после предъявления документа, подтверждающего личность, а данные из документа записываются в билет. Мера введена «в целях предотвращения спекуляции билетами», объяснили в Большом театре. 

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