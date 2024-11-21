Психиатр лишилась работы из-за личного телеграм-канала

Одна из московских государственных больниц аннулировала уже подписанный трудовой договор психиатра-нарколога Валерии (имя изменено по просьбе героини) в первый рабочий день. Руководство объяснило новой сотруднице, что ее соцсети «не соответствуют профессии врача». Об этом она рассказала «Холоду».

В этом году Валерия поехала устраиваться на работу в Москве после года работы психиатром-наркологом в екатеринбургской больнице. Она рассказала «Холоду», что у бывших коллег не было вопросов к ее соцсетям. Правда, перед переездом бывшие коллеги предупредили, что в Москве обязательно проверят ее аккаунты, и предложили ей закрыть или удалить свои соцсети.

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Валерия подписала трудовой договор с одной из московских государственных больниц на прошлой неделе, в понедельник должен был начаться ее первый рабочий день. В воскресенье руководство попросило ее прийти к полудню, а в понедельник ей снова позвонили и попросили вместо отделения прийти в отдел кадров.

Валерию встретили начальник отдела кадров, юрист и заведующая отделением, которые сразу предупредили, что ее ждет неприятный разговор. «С порога они начали мне говорить про этику и деонтологию, спрашивать, на каком курсе я ее проходила. Говорили, что мой образ жизни не соответствует профессии врача», — вспоминает девушка в разговоре с «Холодом».

Руководство потребовало, чтобы Валерия написала заявление с просьбой «аннулировать трудовой договор» и написать, что она якобы решила не работать в этой больнице. Потом ей вернули трудовую книжку, в которую еще не успели поставить отметку о новой работе.

Валерия рассказала, что в кабинете была «гнетущая атмосфера» и ей хотелось побыстрее оттуда уйти: «Я даже не попыталась как-то отстоять свои права. Потому что очень страшно, когда давят три серьезных взрослых человека».

По словам Валерии, претензий к конкретным публикациям у новых московских коллег не было: «Просто сказали, что проверили соцсети, и я не соответствую, такая-сякая, веду неправильный образ жизни и, видимо, порочу честь врача».

Валерия утверждает, что следит за контентом в своих соцсетях: «Никаких скандальных, компрометирующих вещей не пишу, фильтрую так или иначе контент, потому что я понимаю, что бывают какие-то последствия». Она говорит, что публикует свои фотографии, шутки, цитаты и иногда пишет посты на тему наркологии.

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Валерия решила не говорить, из какой именно больницы ее уволили, потому что руководство пригрозило ей, что иначе она не сможет устроиться ни в одну из клиник Москвы и Московской области. По этой же причине она попросила скрыть свое имя.

После того, как Валерия рассказала об увольнении в соцсетях, она получила предложение о работе в московской частной клинике. «Мне надо в себя прийти после этой ситуации, потому что очень долго готовилась к тому, чтобы выйти на работу именно туда. Морально это нужно пережить пока», — поделилась она с «Холодом».