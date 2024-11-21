Половина самолетов Airbus neo перестали летать в России 

Каждый второй самолет Airbus neo перестал летать в России из-за проблем с обслуживанием. «Коммерсантъ» пишет, что авиакомпании приостановили полеты на 34 бортах.

По данным издания, причина такого решения — сложности с обслуживанием двигателей. Всего в России насчитывается 66 Airbus neo, 34 сейчас простаивают, и, как отмечают собеседники «Коммерсанта», до половины из них могут уже не вернуться к полетам.

Хуже всех дела обстоят у S7. Авиакомпания владеет 31 из 39 Airbus A320neo и А321neo возрастом от трех до семи лет. Борта этой модели составляют более трети парка перевозчика. Все они оснащены двигателями американского производства Pratt & Whitney.

Так, среди простаивающих Airbus восемь А321neo не летают с 2023 года, в том же году полеты приостановили на пяти бортах A320neo. Оставшиеся 18 самолетов, по данным Flightradar24, постепенно выводили в резерв в период с января по сентябрь этого года. Сейчас они находятся в базовых для перевозчика аэропортах Домодедово и новосибирском Толмачево. О том, что S7 столкнулась с проблемами при эксплуатации самолетов Airbus, сообщалось еще в июле.

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Два источника «Коммерсанта» рассказали, что авиакомпания планирует экономить ресурсы двигателей этих самолетов до начала следующего высокого сезона. В то же время двое других собеседников издания отметили, что ресурсы двигателей более чем 20 самолетов уже «фактически исчерпаны».

Кроме S7, самолеты Airbus также есть и у других авиакомпаний. Так, у «Аэрофлота» из девяти бортов на обслуживании находятся только два, у «Уральских авиалиний» их 11, но один борт из-за исчерпания ресурса двигателя припаркован с начала октября. Три самолета этих моделей числятся за оператором бизнес-авиации «Северо-Запад». При этом один из них, бизнес-джет ACJ320neo, поступил этим летом. По два воздушных судна находятся на балансах у «Северного ветра» и Smartavia.

«Коммерсантъ» отмечает, что у всех крупных перевозчиков, кроме S7, самолеты Airbus оснащены двигателями Leap, которые с 2013 года производит французско-американская компания CFM International LEAP. Ситуация с этими двигателями считается чуть менее сложной, чем с двигателями производства Pratt & Whitney. В 2023 году американская компания, как пишет издание, массово отозвала двигатели, что привело к сокращению рейсов у десятков авиакомпаний. Прошедшим летом Airbus объявил о сокращении плана поставок новых бортов из-за нехватки двигателей.

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«Оба двигателя критикуют за “детские болезни” и нерешенные проблемы, допущенные из-за конкурентной спешки проектов A320neo и Воеing МАХ. Ситуация с Leap считается менее критичной: межремонтный период у них в среднем — 2–2,5 года, а GTF при интенсивной эксплуатации требует капремонта каждые полтора года», — пишет издание, отмечая, что у двигателей предыдущих поколений межремонтный период составляет пять-семь лет.

Некоторые собеседники «Коммерсанта» считают, что из-за отсутствия ремонта в России самолеты семейства Airbus начнут массово выбывать из эксплуатации в 2026 году. Парк A320/А321neo в стране сейчас составляет примерно 10% от всего иностранного флота.