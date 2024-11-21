Пенсионерка блуждала по тайге 11 дней и выжила

Пожилая женщина потерялась в тайге на юге Сибири и блуждала по лесам одиннадцать дней, прежде чем ее нашли спасатели. Полиция Иркутской области рассказала, что пенсионерка сумела выжить без еды и воды в труднодоступной части тайги, где водятся хищные звери. Инцидент произошел полтора месяца назад, МВД сообщило о нем 20 ноября.

Пожилая женщина работала вахтовым сторожем на лесозаготовительном предприятии, рассказали полицейские. В конце сентября пенсионерка уехала дежурить на отдаленную лесную базу в 25 километрах от города Киренска на востоке Иркутской области. 28 сентября женщина перестала выходить на связь со своей дочерью.

Спустя пять дней обеспокоенная дочь пошла в отдел МВД по Киренскому району. В заявлении ока указала, что во время последнего созвона мать рассказывала, как рядом с лесозаготовками видела медведя. Полицейские приняли заявление и через некоторое время вместе с сотрудниками МЧС выехали на таежную базу.

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МВД сообщило, что поначалу поиски не дали результатов. На базе пропавшую женщину не нашли, как и в окрестных лесах. «С 3 по 7 октября велись активные поиски гражданки Ивановой, которые не дали результатов», — признались в Иркутском главке.

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По словам силовиков, поиски осложнялись труднодоступностью местности, погодными условиями и «наличием диких хищных зверей». Только 8 октября группа из семерых полицейских и троих спасателей наткнулась на женщину, лежащую в шоковом состоянии без сил среди ветвей поваленных деревьев. Расстояние до лесозаготовительной базы, откуда она ушла, составляло примерно два километра, уточнили в МВД.

На видео, которое опубликовала иркутская полиция, пенсионерка говорит, что ушла с базы в тайгу собирать ягоды и заблудилась. «Суток десять бродила по лесу, ни поесть, ни попить, — ничего не было», — рассказала женщина.

Из тайги пострадавшую отвезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщила полиция.