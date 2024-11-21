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Политика

Депутат Госдумы обвинил рыбу-пилу в обрыве двух кабелей в Балтийском море

00:07 21.11.2024

На этой неделе в Балтийском море были повреждены подводные кабели между Германией и Финляндией, а также между Литвой и Швецией. Депутат Госдумы и глава комитета по обороне Андрей Картаполов на вопрос журналистов о причастности России к повреждению кабелей ответил: «Я думаю, что это рыба-пила», — сообщает RTVI.

Рядом с обоими поврежденными кабелями проходил китайский сухогруз Yi Peng 3, который 15 ноября вышел из российского порта Усть-Луга. Сейчас он задержан властями Дании. The Insider отмечает, что судно отключало локаторы в том районе, где предположительно были разорваны кабели.

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Журналисты писали, что капитаном китайского судна оказался гражданин России Александр Стеченцев. Он ответил The Insider, что работал лоцманом и покинул корабль сразу после его выхода из российского порта — задолго до обрыва кабелей.

Утром 17 ноября литовская компания Telia Lietuva зафиксировала обрыв кабеля между Литвой и шведским островом Готланд. В ночь на 18 ноября был разорван телекоммуникационный кабель C-Lion1, проложенный между Германией и Финляндией по дну Балтийского моря. Его прокладывали по тому же маршруту, что и «Северный поток», поврежденный в сентябре 2022 года.

Министры иностранных дел Финляндии и Германии подозревают, что кабели были повреждены намеренно, написано в их совместном заявлении. Президент Литвы сказал, что в стране рассматривают версии как саботажа, так и халатности. Министр обороны Германии считает, что повреждение кабелей похоже на диверсию.

Глава финской государственной компании Cinia заявила, что на ремонт кабеля между Финляндией и Германией уйдет от пяти до 15 дней. 

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