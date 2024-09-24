В Бурятии подростки избивали младших в качестве развлечения

Школьники и учащиеся колледжей из села Сосново-Озерское в Бурятии избивали других учеников. Об этом сообщается на странице бурятского МВД во «Вконтакте», внимание на произошедшее обратил «Сибирский Экспресс».

«В настоящее время сотрудниками ПДН по данному факту проводится проверка. Осуществлен выезд в образовательные учреждения, где установлены все участники инцидентов с нанесением побоев — это учащиеся школ и студенты колледжа в возрасте от 15 до 17 лет», — сказано в пресс-релизе МВД.

Ведомство отмечает, что все предполагаемые участники инцидента были опрошены в присутствии законных представителей. По предварительным данным, избиения происходили с 18 по 20 сентября.

О произошедшем стало известно после того, как мать одного из школьников обратилась в МВД, увидев в одной из соцсетей видео с избиениями. В ролике она заметила своего сына. На видеозаписи видно, как подростки наносят удары кулаками по голове. При этом в ведомстве не назвали мотивы подростков.

В свою очередь, телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» пишет, что старшеклассники систематически избивали учеников более младших классов. «“Пробить башку” — цинично называют это “развлечение” сами школьники», — отмечает телеграм-канал. В сообщении сказано, что родственники избитых детей намерены обратиться в правоохранительные органы, но они опасаются, что дело могут «замять» из-за обширных связей некоторых из родителей.

На произошедшее обратили внимание и в местном Следственном комитете. В пресс-релизе сказано, что подростки совершили действия, «причиняющие потерпевшим физические и психические страдания», ради развлечения. СК начал доследственную проверку.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.