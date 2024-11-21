Налоговая служба пригрозила проверками переносящим выплату бонусов на декабрь компаниям

Федеральная налоговая служба (ФНС) следит за тем, как компании переносят выплату годовых бонусов на более ранние сроки из-за вступления в силу в январе повышенного налога на прибыль. Об этом, как передает РБК, заявил глава ФНС Даниил Егоров.

Он предупредил, что, если налоговики выявят аномальное завышение налоговой базы к концу 2024 года, то это может стать основанием для дополнительных проверок и доначислению налогов. «Конечно, будут вопросы к бонусам», — подчеркнул Егоров.

Он пояснил, что проблемы с налоговой у бизнеса могут возникнуть, если ведомство сочтет, что «превалирующий мотив» в таком перераспределении выплат во времени — налоговый. Егоров оговорился, что определение мотива компании в части переноса выплат — это «тонкая материя», но заверил, если действия компании аномальны с точки зрения обычного поведения, то налоговая будет «атаковать с большой долей вероятности».

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«В моем представлении чем обычнее ты себя будешь вести, тем тебе будет безопаснее», — сказал глава ФНС. «Конечно, каждый сам взвесит риски. Я не могу сказать, что нельзя раньше выплатить бонусы. <…> Я не могу черное и белое четко разделить, но могу предупредить: если, ребята, вы перегнете палку, мы среагируем», — предупредил Егоров.

Ранее РБК писал, что многие российские компании, в том числе крупные, рассматривают вопрос перенесения выплат годовых бонусов своих сотрудникам на декабрь 2024 года вместо января 2025 года. Такой шаг позволит бизнесу платить с зарплат своих сотрудников, зарабатывающих в год более 2,4 миллиона рублей, налог по существующей 13% ставке, а повышенный 15% налог платить только с дохода, превышающего пять миллионов рублей.

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С января 2025 года в России вступает в силу новая прогрессивная пятиступенчатая шкала НДФЛ. В соответствии с ней, россияне, чей годовой заработок не превышает 2,4 миллиона рублей, заплатят налог по ставке 13%. Граждане, которые зарабатывают от 2,4 миллиона до пяти миллионов в год, должны будут отдать государству 15%. Лица с годовым доходом от пяти до 20 миллионов рублей — 18%, а те, кто получает от 20 до 50 миллионов — 20%. Россияне с доходом более 50 миллионов рублей в год будут платить 22%.