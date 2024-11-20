Российским застройщикам прогнозируют банкротство

Российские застройщики рискуют обанкротиться на фоне повышения ключевой ставки, роста ставок по ипотеке и уменьшения количества сделок. К таким выводам пришли опрошенные «Холодом» эксперты рынка недвижимости.
Основатель агентства «Минаков недвижимость» Александр Минаков отмечает, что после того как государство перестало финансировать льготную ипотеку, она стала невыгодной для россиян. Несмотря на то что у некоторых застройщиков еще остались собственные рассрочки, россияне неохотно идут на сделки.
В связи с этим застройщики вынуждены снижать цены. «Часто это делают не в открытую, а обсуждают индивидуальные условия с каждым клиентом. Прямо сейчас с девелоперами можно и нужно торговаться», — отметил Минаков и порекомендовал выбирать уже готовые квартиры, в которые можно будет въехать в этом году.
«Нас однозначно ждут банкротства застройщиков — не все смогут пережить этот кризис», — рассказал Минаков. Он порекомендовал не инвестировать в недвижимость, срок сдачи которой подойдет только через несколько лет. «В слишком турбулентное время мы живем. Не факт, что дом достроится», — пояснил эксперт.
Также «Холод» выяснил, что теперь средний россиянин сможет позволить себе взять в ипотек на 20 лет квартиру площадью 50 квадратных метров в в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре или Казани, только если будет отдавать за нее все свои зарплаты в течение 40 или более лет. По данным «Холода», ни в одном городе-миллионнике средняя месячная зарплата населения не покрывает стоимость одного квадратного метра жилья.