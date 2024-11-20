На жилье в ипотеку не хватит даже всей зарплаты среднего россиянина за 20 лет

«Холод» сравнил средние зарплаты в России с платежами по ипотеке в российских городах-миллионниках. Выяснилось, что средний россиянин сможет позволить себе квартиру площадью 50 квадратных метров в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре или Казани в ипотеку на 20 лет, только если отдаст за нее все свои зарплаты за 40 или более лет.

В других крупных российских городах жилье тоже недоступно: в Новосибирске стоимость жилья с учетом всех платежей по ипотеке на 20 лет в 1,7 раза превышает сумму средних зарплат за этот же период. В Самаре, Уфе и Ростове-на-Дону — примерно в 1,8 раз, в Екатеринбурге, Волгограде и Воронеже — в 1,5 раз, в Красноярске и Челябинске — в 1,2 раза.

Также «Холод» сопоставил стоимость квадратного метра жилья и среднюю зарплату. Ни в одном российском городе-миллионнике месячный заработок не покрывает стоимость одного квадратного метра.

Главной причиной снижения доступности жилья стала отмена в июле льготной ипотеки на новостройки под 8% — госпрограмма действовала с 2020 года. Дешевые кредиты мотивировали людей покупать недвижимость, что привело к повышению цен. В конце октября ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордных 21% — это максимум за более чем 10-летний период ее существования. В начале ноября 2024 года средняя базовая ставка по ипотеке в банках составила более 25% годовых.