Военкомат отказался учесть диагноз россиянина и насильно призвал его в армию

Военкомат Бутовского района признал москвича Алексея Степанова годным к службе, несмотря на его диагнозы. 18 ноября Степанова задержали у подъезда, а сегодня его удалось найти в воинской части под Наро-Фоминском. Об этом «Холоду» рассказал брат Степанова.

18 ноября Алексея Степанова задержали у подъезда дома, в котором он не был прописан, и в наручниках увезли в сборный пункт около метро Угрешская, рассказала знакомая братьев Наталья Давыдова в твиттере. Сейчас пост удален, его копия есть в распоряжении «Холода».

За месяц до задержания невролог в Бутовском военкомате проигнорировал медицинские документы Алексея Степанова о заболеваниях нервной системы и поставил ему категорию «годен с незначительными ограничениями». Степанов писал об этом в жалобе в Призывную комиссию Москвы, документ публиковала Наталья Давыдова. Он просил отменить решение районной комиссии, провести переосвидетельствование и изменить его категорию на «ограниченно годен».

Брат Степанова рассказал «Холоду», что Алексей также подал административный иск к призывным комиссиям Москвы и Бутовского района и заявление о применении мер предварительной защиты. Обжалование должно было остановить призыв до решения суда.

Сегодня Алексей смог позвонить родителям из воинской части в Наро-Фоминске Московской области, рассказал его брат. По словам Степанова, вместе с ним удерживают и еще несколько призывников с категориями «не годен» и «ограниченно годен». Военные обещают привести их к присяге в декабре.

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