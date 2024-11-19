В России запустили серийное производство укрытий на случай ядерного взрыва

Серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва впервые запущено в России. Об этом говорится в пресс-релизе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС (ВНИИ ГОЧС), который является разработчиком убежищ. В документе говорится, что производство ведется в городе Дзержинске Нижегородской области.

В институте также сообщили, что мобильное убежище, о котором идет речь, обеспечивает защиту не только от ядерного удара, но и от других различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия. Убежище состоит из двух модулей — рассчитанного на 54 человека помещения и технического блока. При этом в ВНИИ ГОЧС отметили, что вместимость укрытия можно увеличить с помощью дополнительных модулей.

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Главным достоинством своей разработки в ВНИИ ГОЧС назвали ее мобильность. Так, убежище можно перемещать с места на место и подключать к существующим инженерным системам. «Начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения», — добавили в учреждении.

Как отмечает «Коммерсантъ», в декабре 2023 года стало известно о создании ВНИИ ГОЧС мобильного убежища модульного типа для защиты от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности под названием «КУБ-М». В технической документации разработки говорилось, что его изготовление и монтаж занимают три месяца, при этом производство, транспортировка и установка обходится вдвое дешевле постройки стационарного убежища с аналогичными характеристиками.

В 2024 году МЧС выступило с инициативой о создании модульных убежищ от ядерного и химического оружия, отметив, что имеющихся сейчас в России убежищ недостаточно.

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В конце сентября этого года Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине страны. В частности, в документе пропишут, что агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 19 ноября заявил, что корректировки ядерной доктрины почти сформулированы, но не назвал конкретные сроки их оформления.