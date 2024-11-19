Россия потратила рекордную сумму на опознание тел погибших

В 2024 году как минимум 18 регионов потратили рекордную за последние три года сумму на закупку реагентов и оборудования для опознания тел погибших, в том числе на войне с Украиной. Всего за три года российские регионы выделили на эти цели более 372 миллионов рублей, пишет «Верстка».

По данным издания, оборудования для проведения экспертиз закупались и ранее — в 2022 году регионы потратили на них 65,9 миллиона рублей. В 2023 году в бюджетах как минимум десяти субъектах появились отдельные пункты расходов, предусматривающие проведение генетических экспертиз останков погибших на войне с Украиной. Однако не все регионы указали, какие суммы они выделили по этим пунктам.

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По итогу за 2023 год сумма региональных закупок реагентов и оборудования для опознания тел составила 100,6 миллионов рублей. За неполный 2024 год стоимость этих закупок выросла почти в два раза и составила рекордные 182,9 миллиона рублей.

Летом и осенью 2024 года республиканское бюро судмедэкспертизы Татарстана заключило несколько крупных контрактов на закупку реагентов для генетических исследований костного материала, в том числе неопознанных тел погибших и образцов буккального эпителия родственников на сумму более 10 миллионов рублей.

Аналогичные расходники и реагенты закупили в Башкортостане и Московской области. Башкортостану эти расходы обошлись в 10,2 млн рублей. Самая крупная закупка, как отмечается, принадлежит Московской области — 26,75 миллиона рублей за аппарат по секвенированию нуклеиновых кислот. Издание отмечает, что регионы не указывали, что они предназначены для опознания останков участников войны в Украине.

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Сообщается, что Удмуртия, Красноярский край, Новосибирская и Архангельская области за неполные 11 месяцев 2024 года закупили оборудование для опознания тел на общую сумму в 114,4 миллиона рублей.

Неназванный эксперт из военной сферы объяснил подобный рост расходов на опознание тел погибших «временным лагом». «Логистика могла налаживаться долго, и в целом быстро вывезти убитых с поля боя удавалось не всегда. По Женевской конвенции, после боестолкновений командование с обеих сторон может объявлять перемирие, чтобы собрать своих раненых, но в нынешней войне это почти не применяется», — заявил он.

По его словам, опознание тел сейчас производится в ростовской Судебно-медицинской лаборатории Минобороны, чтобы «снизить нагрузки на Центр судмедэкспертизы Минобороны». Он считает, что федеральные власти стали выделять деньги регионам из бюджета, «чтобы ускорить процесс».