Россиянин скормил котенка питону на видео

Житель Пермского края Сергей Чураков скормил котенка своему питону по кличке Эсмеральда и снял этот процесс на видео. Сам он утверждает, что котенок якобы был больным и он скормил его питону, чтобы тот «не мучился».

На ролике, опубликованном в телеграм-канале Ural Mash, видно, что в террариуме с питоном сидит котенок с серым окрасом. В какой-то момент котенок оказывается прямо под нависшим над ним питоном. На другом кадре питон раскрывает челюсть и проглатывает котенка.

По данным телеграм-канала, Чураков периодически скармливает своему питону маленьких животных и снимает весь процесс на видео. Знакомые мужчины заявили, что давно наблюдают у него «тягу к шокирующим поступкам». По их словам, Чураков скормил котенка питону в сентябре или октябре.

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Телеграм-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости» сообщил, что по факту произошедшего мужчину должны опросить в полиции. «Пермяк Сергей Чураков скармливает двухнедельных котят, снимая это все на видео. Живодера нужно знать в лицо. Заявление в полицию уже оставлено! Связалась с участковым из Кондратово, завтра должны опросить», — было сказано в телеграм-канале. Ural Mash при этом отметил, что полицейские уже начали проверку, однако официально об этом не сообщалось.

Сам Чураков в разговоре с журналистом 59.ru заявил, что не знает, как видео с поеданием питоном котенка попало в сеть. По его словам, он отправлял эту запись только своей соседке. На вопрос о том, зачем он снимал этот процесс, мужчина ответил: «Сдуру». Он утверждает, что ранее никогда этого не делал и якобы не собирается.

По словам мужчины, еще весной его кошка родила котят. Он смог пристроить всех, кроме одного. «Это был слабый котенок, младший был. Не приспособлен к жизни. У него грыжа прогрессировала: она уже стала размером 5 на 5, большая такая штука. У котенка кишки вываливались наружу», — заявил Чураков.

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Мужчина посчитал, что котенка лучше будет скормить своему питону, чтобы «он долго не мучился». По его словам, «у змей очень сильная хватка», которая способна сразу убить животное.

«Что сделано, то сделано. Ничего уже исправить не могу. Мог бы — вернул котенка. Отдал бы кому-нибудь, чтобы помогли. Ну, я пытался отдать, но никто не брал. Но и выкинуть его на улицу или в подъезд я не мог», — объяснил он.

Как утверждает Чураков, полицейские пока не приходили к нему, однако позвонили и сказали, что вызовут в отдел писать объяснение.