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Общество

Штрафы за нарушение ПДД могут резко вырасти

11:17 18.11.2024

Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России могут резко вырасти уже с начала будущего года. Как пишет газета «Ведомости», соответствующий пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) разработало российское правительство. По данным издания, документ планируется рассмотреть на правительственной комиссии по законопроектной деятельности 18 ноября.

Среди прочего документ предполагает увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности с 1000 до 1500 рублей, а санкцию за вождение в состоянии алкогольного опьянения с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Кроме того, также в полтора раза предполагается повысить штрафы за превышение скорости — до 750-7500 рублей вместо нынешних 500-5000 рублей. Аналогичное повышение в законопроекте прописано для штрафов за нарушение разметки и требований дорожных знаков.

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Также поправками предполагается снизить скидку за оплату штрафа в течение 20 дней после того, как его выписали. Если сейчас автовладелец, уложившийся в этот срок, получит «скидку» в 50% от суммы штрафа, то в случае принятия правительственных поправок «скидка» составит лишь 25%. При этом срок «льготной» оплаты штрафа будет увеличен с 20 до 30 дней.

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Опрошенные изданием эксперты утверждают, что в настоящий момент размер штрафов за многие нарушения ПДД в России перестал быть достаточным сдерживающим фактором для водителей. «С учетом действующих скидок [в 50%] сумма штрафа становится настолько малой, что не вызывает серьезных последствий для нарушителей», — заявил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. 

«Ведомости» отмечают, что последний раз размеры штрафов за нарушение ПДД в России повышали в 2013 году.

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