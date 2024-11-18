Rammstein выплатит многомиллионный штраф за сорванный силовиками концерт

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России обязал лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна выплатить более 670 тысяч евро организатору отмененного концерта в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Группа Rammstein должна была выступить на фестивале «МакЛарин за Родину» в честь 50-летия бизнесмена Максима Ларина. Концерт должен был пройти 29 августа 2021 года на территории пивоварни Ларина «Афанасий».

Максим Ларин сообщал, что силовики пришли в гостиницу к Линдеманну и выдали ему предписание не проводить концерт из-за коронавируса. Также он жаловался, что полицейские перекрыли дорогу к пивоварне, где должен был пройти концерт, писала «Медиазона».

«Прошу меня не убивать и не насиловать» Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось Криминал 13 минут чтения

За неделю до фестиваля Максим Ларин заявил о давлении властей на других участников — группу «Би-2». Позже группа отказалась участвовать в фестивале и также сообщила, что чиновники попросили их отменить выступление из-за эпидемии коронавируса.

Сын Максима Ларина летом 2021 года вел предвыборную кампанию от партии «Родина». Концерт должен был быть бесплатным, но зрителям нужно было надеть футболки с символикой фестиваля «МакЛарин за Родину».

Арбитражный суд взыскал с Линдеманна в пользу ООО «Прайм маркетинг» 635 тысяч евро за неосновательное обогащение», около трех тысяч евро в качестве процентов «за пользование чужими денежными средствами» с 31 августа 2021 года и больше 32 с половиной тысяч долларов за расходы истца на регистрационный и арбитражный сборы.

Также суд обязал продюсера Линдеманна Анара Рейбанда выплатить 10 миллионов рублей заказчику концера Максиму Ларину. Эту сумму бизнесмен выплатил авансом, чтобы в будущем заключить с группой договор о рекламных услугах в Тверской области.

Я уехала из России в Германию и не хочу обратно Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив Общество 7 минут чтения