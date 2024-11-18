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Общество

Продажи алкоголя в России побили рекорд

09:02 18.11.2024

За десять месяцев 2024 года в России в розницу было продано 184,2 миллиона дал (единица измерения в виноделии равная 10 литрам) алкогольной продукции. Это рекордный показатель с начала публикации соответствующей официальной статистики в 2017 году, пишет РБК.

Так, рекорды побили объемы продаж водки, тихих и игристых вин. За первые 10 месяцев 2024 года в России в розницу было продано 62,5 миллиона дал водки, тогда как за аналогичный период в 2017 году объемы продаж этого напитка составили лишь 54,2 миллиона дал. 

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Розничные продажи виноградных и игристых вин также достигли рекордных показателей. Так, виноградного вина в рознице за 10 месяцев текущего года было продано 46,9 миллиона дал, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В свою очередь, объемы розничных продаж игристого вина в России с января по октябрь 2024 года составили 16,3 миллиона дал. По сравнению с 2017 годом рост составил 61%.

Значительный рост по сравнению с первыми десятью месяцами 2023 года показали розничные продажи ликеро-водочных изделий (в эту категорию входят настойки, наливки, ликеры, бальзамы и прочее), а также крепкие алкогольные напитки (к ним относят, в частности, виски, ром, джин и кальвадос). Продажи напитков первой категории за год увеличились более, чем на 15%, составив 13,2 и 11,3 миллиона дал соответственно.

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При этом РБК пишет, что за тот же период заметно сократились розничные продажи в России виноградосодержащих напитков без этилового спирта и плодовой алкогольной продукции – на 34,3% и 20,1% соответственно. Также сократились объемы продаж слабоалкогольных напитков — с января по октябрь 2024 года их было продано 11,5 миллиона дал, что на 19,8% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Издание объясняет это кратным увеличением акциза на такую продукцию с 1 мая 2024 года.

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