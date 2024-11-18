EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Большинство россиян не доверяет маркетплейсам важные покупки

21:03 18.11.2024

Более двух третей покупателей-россиян, 72%, стараются избегать делать важные дорогие покупки на онлайн-маркетплейсах. Согласно опросу, проведенному «Лентой.ру», эти люди остерегаются подделок, низкого качества товара и менее выгодных, чем у специализированных магазинов, скидок.

32% опрошенных сказали, что предпочитают интернет-магазины маркетплейсам из-за скидок и «выгодных акций», 26% назвали специализированные магазины дающими «уверенность в оригинальности товара», а 17% заявили о более высоком качестве товаров у подобных продавцов — чем на маркетплейсах.

При выборе торговой онлайн-площадки для 44% участников опроса оказалась важнее всего полная и понятная информация о товаре. Удобную навигацию и возможность общения напрямую с производителем назвали полезными 19% и 18% респондентов соответственно.

Я живу на 132 тысячи рублей в месяц и не могу выбраться из кредитов
Я живу на 132 тысячи рублей в месяц и не могу выбраться из кредитов
Мне приходится совмещать работу в двух школах и репетиторство, а денег все равно не хватает
Общество6 минут чтения

Уникальность ассортимента уступила у респондентов удобству и быстроте доставки — эти параметры указали 21% и 24% участников. Для 19% имеет значение «понятная политика возврата», для 16% — гарантии и дополнительные услуги. Еще 13% назвали решающими факторами систему лояльности магазина, а 7% — персонализированный сервис.

Две трети россиян, 65%, находят онлайн-магазины в поисковиках, а 16% — по совету друзей, пишет «Лента.ру».

Люди предпочитают специализированные магазины маркетплейсам в случаях, когда надо совершить покупку, требующую «холодного обдумывания», объяснил в разговоре с изданием совладелец агентства «Пикcель Плюс» Дмитрий Севальнев.

Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я купила квартиру в Европе с российским паспортом
Я не могу получить ВНЖ, зато у меня шенген на три года и жилье в одном из самых красивых городов ЕС
Общество7 минут чтения

Когда дело идет о дорогостоящей покупке, люди хотят иметь возможность задать уточняющие вопросы, получить личную консультацию, «даже не до конца разобравшись в том или ином товаре». Интернет-магазины, особенно нишевые, способны выдержать конкуренцию с маркетплейсами, если делают упор именно на эти факторы, объяснил бизнесмен.

Издание провело опрос на своем сайте с 5 по 18 ноября, использовав как повод результаты исследования платформ RetailCRM и «ЮKassa». Исследование двух сервисов показало, что популярность маркетплейсов не мешает россиянам продолжать делать покупки на сайтах отдельных интернет-магазинов. 57% участников исследования заявили, что покупают в подобных магазинах «примерно столько же, сколько до экспансии маркетплейсов». Только 12% признались, что полностью отказались от покупок где-либо кроме площадок вроде Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркет». 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Навальный стал христианином, не став православным до конца
Общество
Навальный стал христианином, не став православным до конца
Священник Андрей Кордочкин — о книге «Патриот» и пути политика к вере
6 минут чтения
Сколько стоит лишиться ног? 
Политика
Сколько стоит лишиться ног? 
Приучив россиян к огромным выплатам за подписание контракта, теперь власти сокращают компенсации за ранения
4 минуты чтения
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Общество
Я уехала из России в Германию и не хочу обратно
Я работаю врачом и наконец-то получаю нормальную зарплату. На родине я не вижу для себя перспектив
7 минут чтения
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Криминал
«Прошу меня не убивать и не насиловать»
Девушка шла с последней электрички и пошутила в соцсетях, что этой ночью ее убьют. Так и случилось
13 минут чтения
Я получила инвалидность после родов
Общество
Я получила инвалидность после родов
Врач разрезала мою промежность и сказала «ой». Теперь я живу с мешком для кала
6 минут чтения
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Мир
Как Кремниевая долина полюбила Трампа
Техкорпорации из США много лет поддерживали демократов, а теперь помирились с теми, кого раньше ненавидели
12 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.