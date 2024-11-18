Большинство россиян не доверяет маркетплейсам важные покупки

Более двух третей покупателей-россиян, 72%, стараются избегать делать важные дорогие покупки на онлайн-маркетплейсах. Согласно опросу, проведенному «Лентой.ру», эти люди остерегаются подделок, низкого качества товара и менее выгодных, чем у специализированных магазинов, скидок.

32% опрошенных сказали, что предпочитают интернет-магазины маркетплейсам из-за скидок и «выгодных акций», 26% назвали специализированные магазины дающими «уверенность в оригинальности товара», а 17% заявили о более высоком качестве товаров у подобных продавцов — чем на маркетплейсах.

При выборе торговой онлайн-площадки для 44% участников опроса оказалась важнее всего полная и понятная информация о товаре. Удобную навигацию и возможность общения напрямую с производителем назвали полезными 19% и 18% респондентов соответственно.

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Уникальность ассортимента уступила у респондентов удобству и быстроте доставки — эти параметры указали 21% и 24% участников. Для 19% имеет значение «понятная политика возврата», для 16% — гарантии и дополнительные услуги. Еще 13% назвали решающими факторами систему лояльности магазина, а 7% — персонализированный сервис.

Две трети россиян, 65%, находят онлайн-магазины в поисковиках, а 16% — по совету друзей, пишет «Лента.ру».

Люди предпочитают специализированные магазины маркетплейсам в случаях, когда надо совершить покупку, требующую «холодного обдумывания», объяснил в разговоре с изданием совладелец агентства «Пикcель Плюс» Дмитрий Севальнев.

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Когда дело идет о дорогостоящей покупке, люди хотят иметь возможность задать уточняющие вопросы, получить личную консультацию, «даже не до конца разобравшись в том или ином товаре». Интернет-магазины, особенно нишевые, способны выдержать конкуренцию с маркетплейсами, если делают упор именно на эти факторы, объяснил бизнесмен.

Издание провело опрос на своем сайте с 5 по 18 ноября, использовав как повод результаты исследования платформ RetailCRM и «ЮKassa». Исследование двух сервисов показало, что популярность маркетплейсов не мешает россиянам продолжать делать покупки на сайтах отдельных интернет-магазинов. 57% участников исследования заявили, что покупают в подобных магазинах «примерно столько же, сколько до экспансии маркетплейсов». Только 12% признались, что полностью отказались от покупок где-либо кроме площадок вроде Ozon, Wildberries и «Яндекс. Маркет».