Названы причины аномально теплой погоды в России 

На всей территории России погода будет оставаться аномально теплой. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Такую ситуацию он объяснил переносом воздуха из Атлантики и глобальным потеплением.

«В связи с тем, что глобальное потепление меняет циркуляцию, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток встречалось раньше крайне редко, но в нынешнем веке все чаще и чаще возникает такая ситуация», — пояснил Вильфанд.

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При этом он добавил, что, если на европейской территории воздух прогревается лишь на четыре-пять градусов выше нормы, то за Уралом, где температурные нормы для этого времени года ниже, из-за того же движения воздуха и вовсе возникает «колоссальная аномалия».

Так, по словам Вильфанда, на востоке Уральского федерального округа сейчас наблюдается температура на 15-16 градусов выше нормальных значений. При этом аномально теплая погода прогнозируется специалистами практически на всей территории Сибири и даже в западных регионах Якутии.

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«В последующем такая ситуация будет наблюдаться и в центре Якутии, аномалии будут достигать 16-20 градусов», — добавил он, отметив, что аналогичная ситуация сложилась также в Тюменской и Курганской областях.

Вильфанд также рассказал, что ночная температура в Алтайском крае, а также Томской и Новосибирской областях, в начале недели составит минус три-шесть градусов, а днем прогнозируется около нуля. При этом понижение температуры до отрицательных двузначных значений ожидается только к концу недели. Так, в ближайшие пятницу и субботу температура воздуха опустится там до минус 12 ночью и минус 7-10 днем.