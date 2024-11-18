СМИ: Эрдоган разработал план по заморозке войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разработал план по заморозке конфликта России и Украины. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на неназванный турецкий дипломатический источник, главной задачей Анкары является достижение устойчивого прекращения огня.

«Тема урегулирования на Украине входит в основную повестку переговоров президента Турции с мировыми лидерами на всех международных площадках, в том числе и на G20 в Бразилии. Как уже было неоднократно заявлено, это приоритет во внешней политике Турции. Главной задачей является остановить кровопролитие и добиться устойчивого прекращения огня», — рассказал собеседник агентства.

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По данным агентства Bloomberg, Эрдоган намерен представить свой план на саммите G20. Он предлагает заморозить конфликт по текущей линии фронта в Украине, создать демилитаризованную зону на востоке Донбасса и разместить там «международные войска», а также отложить переговоры по вопросу вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет в обмен на военную помощь Киеву со стороны Запада.

В Кремле по этому поводу заявили, что пока «не владеют никакими данным» насчет инициативы Эрдогана. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что сама идея заморозки текущего конфликта по линии фронта для Москвы «априори неприемлема».

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Ранее сообщалось, что план урегулирования конфликта России и Украины, схожий с нынешним предложением Эрдогана, рассматривает команда избранного президента США Дональда Трампа. Там также говорили о создании демилитаризованной зоны и ввода международного воинского контингента в обмен на военную помощь Киеву и отказ Украины от вступления в НАТО.

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