Единорос назвал решившихся на аборт женщин «убийцами своего рода»

Депутат Госдумы от Курганской области, член партии «Единая Россия», Александр Ильтяков осудил женщин, решившихся на прерывание беременности, и назвал их «убийцами своего рода». Об этом он заявил информагентству Ura.ru.

«Пока «рожалка» работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — заявил единорос.

По его словам, девочкам нужно с детства внедрять в сознание основы духовности и семейные ценности.

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Отмечается, что недавно депутаты Курганской областной думы разработали законопроект, предусматривающий административные штрафы за «склонение женщин к абортам». Согласно документу, физических и юридических лиц могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 200 тысяч рублей.

Ранее внести поправки в закон требовали члены «Союза православных женщин». Они направили письмо председателю областной думы Дмитрию Фролову с просьбой «защитить семью, материнство и отцовство» от тех, кто «склоняет» беременных женщин к прерыванию беременности.

Члены союза добавили, что на самом деле у женщин не всегда есть «веские причины» для аборта. По их мнению, против России ведется «гибридная война» — пропаганда абортов с целью сократить численность населения страны.

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Сенатор от Курганской области Сергей Муратов заявил информагентству, что женщин нельзя осуждать за решение прервать беременность. По его словам, «бывают разные жизненные ситуации». «Но перед тем как принять решение об аборте можно обратиться за помощью к родным, друзьям, поговорить со священником», — добавил сенатор.

Муратов отметил, что Россия во времена СССР легализовала аборты из-за опасных для жизни нелегальных операций, на которые женщины соглашались, чтобы прервать беременность. В настоящее время в вопросы о запрете абортов «государству следует вмешиваться очень аккуратно», считает он.

В России как минимум в 10 регионах приняты законопроекты о запрете к «склонению» к абортам.