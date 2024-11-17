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Политика

В офисе Зеленского раскрыли детали «плана стойкости» Украины

12:37 17.11.2024

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл некоторые детали «плана стойкости», который глава страны Владимир Зеленский должен представить гражданам в ближайшее время. Согласно документу, власти намерены «поднять боевой дух» украинцев, ослабленный победой республиканца Дональда Трампа на выборах в США, пишет The Times.

14 ноября Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором анонсировал новый «план стойкости». Его представят украинцам на следующей неделе. Офис президента отметил, что «доктринальный документ для устойчивости Украины» будет состоять из 10 пунктов.

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Подоляк заявил, что «план стойкости» отличается от «плана победы», который Зеленский представил Верховной раде еще в октябре 2024 года. Советник подчеркнул, что новый документ разрабатывался строго для граждан Украины.

«Это не план победы, представленный внешним партнерам. Это план, адресованный нашему обществу — он направлен на мобилизацию нашей экономики и общественных настроений», — отметил он.  

Зеленский в настоящее время стремится убедить украинцев в том, что он сможет сохранить страну в условиях вероятного сокращения помощи со стороны США, пишет The Times. Некоторые европейские союзники Украины опасались, что после вступления Трампа в должность президента, США прекратит поставки вооружений Киеву.

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«Учитывая психоэмоциональное состояние страны, мы должны четко показать, как будет расставлен приоритет в инвестициях в промышленность, как будет функционировать энергетический сектор, как мы будем сообщать о мобилизации армии и укреплять физическую оборону», — заявил Подоляк. 

По его словам, инфраструктура страны регулярно подвергается атакам со стороны российской армии, что приводит к перебоям с электроэнергией. Подоляк добавил, что правительство Украины также намерено увеличить производство оружия, чтобы в долгосрочной перспективе снизить зависимость от Запада.

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